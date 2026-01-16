الكرملين : لندن لا ترغب في المساهمة بالسلام والاستقرار في أوروبا



أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني بزشكيان حيث يواصل بوتين بذل الجهود الرامية لتخفيض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وذلك بحسب ما أعلنه الكرملين .

وقال الكرملين في بيان له : استحالة مناقشة تسوية أوكرانية بمعزل عن الأمن الأوروبي في سياق أوسع. وحان الوقت لتحديد من يتحمل مسؤولية تفجيرات "التيار الشمالي

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف:المواقف المعلنة من قبل روما وباريس وبرلين بشأن الحوار مع روسيا تمثل تقدما كبيرا . والجهود الأمريكية الرامية للارتقاء بالتسوية الأوكرانية إلى مستوى سياسي ودبلوماسي تصب في مصلحة روسيا ونقدّر ونرحّب بهذه الجهود

وتابع : لندن لا ترغب في المساهمة بالسلام والاستقرار في أوروبا ولها موقف متشدد من الحوار مع روسيا.

وزاد : روسيا تنطلق من حقيقة أن جرينلاند هي أرض تابعة للدنمارك

وحول الوضع في أوكرانيا شدد بيسكوف على أن السلام يتطلب جهوداً مشتركة ولا يتحقق بمعزل عن ذلك.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية أيضا إلى أن روسيا تقدم المساعدة ليس فقط لإيران بل لمنطقة الشرق الأوسط برمتها وتبذل جهودا لتهدئة التوترات فيها.



وأكمل : إذا كانت التصريحات حول ضرورة الحوار مع روسيا تعكس الرؤية الاستراتيجية لأوروبا فهذا تطور إيجابي.

وبيّن أن موسكو مهتمة بزيارة ويتكوف وكوشنر ، ولا تزال منفتحة على المفاوضات مع الولايات المتحدة.