الكرملين: على أوكرانيا سحب قواتها من دونباس.. ومكالمة بين ترامب وبوتين قريباً

قال الكرملين اليوم إنه ينبغي على أوكرانيا سحب قواتها من الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه من دونباس إذا كانت تريد السلام، وإذا لم تتوصل كييف إلى اتفاق فإنها ستخسر المزيد من الأراضي.

تحدث بوتين وترامب أمس قبل اجتماع ترامب في ميامي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه من المقرر إجراء مكالمة أخرى قريباً جداً.

ورفض بيسكوف التعليق على فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة في دونباس أو على مستقبل محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، قائلاً إن الكرملين شعر بأن ذلك غير مناسب.

عندما سُئل بيسكوف عن تصريحات يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، بشأن القرار الذي يتعين على كييف اتخاذه بشأن دونباس، قال إن أوكرانيا يجب أن تسحب قواتها من الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها.

وقال بيسكوف: "نتحدث عن انسحاب القوات المسلحة للنظام من دونباس".

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يشمل منطقتي زابوروجيا وخيرسون أيضاً، فرفض الخوض في التفاصيل.

وتسيطر روسيا حاليًا على خُمس أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، ونحو 90% من دونباس، و75% من منطقتي زابوروجيا وخيرسون، وأجزاء صغيرة من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبيتروفسك، وفقًا للتقديرات الروسية.

وتزعم روسيا أن دونباس وزابوريجيا وخيرسون جزء من روسيا، على الرغم من أن معظم الدول تعتبر هذه المناطق جزءًا من أوكرانيا.

وقال بيسكوف إنه لم يتم مناقشة بعد أمر أي مكالمة بين بوتين وزيلينسكي.