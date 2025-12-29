لأول مرة منذ 25 عاما .. إسرائيل تسمح بالصلاة في قبر النبي يوسف

اتفقت جهات إسرائيلية رسمية على السماح لليهود بأداء الصلوات في قبر النبي يوسف الواقع في قلب مدينة نابلس خلال ساعات النهار، بعد أن كان الدخول مقتصرا على ساعات الليل ، وذلك لأول مرة منذ نحو 25 عاما.



وبحسب ما أُعلن، جاء الاتفاق بين وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وعضو الكنيست تسفي سوكوت، ورئيس قسم الاستيطان في المؤسسات الوطنية يشاي ميرلينغ، ويقضي بفتح مجمع قبر يوسف أمام المصلين من الليل وحتى النهار.



ويمثل هذا القرار سابقة منذ إخلاء المدرسة الدينية (اليشيفا) من الموقع قبل 25 عامًا، ويأتي في ظل توترات مستمرة تشهدها الضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات الخطوة على الوضع الأمني في مدينة نابلس.