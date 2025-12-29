الصافي عبد العال: اعتراف إسرائيل بـ أرض الصومال يهدد استقرار إفريقيا

أدان النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، الاعتراف الذي أقدمت عليه إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرًا إياه انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي ومحاولة لزعزعة وحدة الدول وسيادتها.

وفي تصريح صحفي له اليوم، أكد عبد العال أن هذا التصرف الأحادي يعد مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ويقوض مبادئ احترام الحدود المعترف بها دوليًا. وأضاف أن الموقف الدولي الموحد ضد هذا الاعتراف يعكس التزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالكيانات الانفصالية، وهو ما يعزز استقرار منطقة القرن الإفريقي ويحفظ الأمن الإقليمي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الاعتراف قد يؤدي إلى توترات جديدة في المنطقة، التي تعاني من تحديات سياسية وأمنية، مؤكدًا أن دعم الانفصال يعرقل جهود التنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

وأكد الصافي عبد العال، أن الحفاظ على وحدة الصومال ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو مسؤولية أخلاقية تتطلب دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة الصومالية.

وشدد نائب الاسكندرية. على أن الموقف المصري الثابت في رفض هذا الاعتراف يعكس التزام مصر الكامل بسيادة الدول ووحدتها، ويعبر عن حرص مصر على استقرار منطقة القرن الإفريقي.

واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه. بأن مصر ستظل داعمة لجهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول الشقيقة في المنطقة لمنع أي محاولات تضر بسيادة الدول.