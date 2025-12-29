منير فخري عبد النور: حزب الوفد فقد هويته وروحه وقلبه

قال السياسي البارز منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، إن حزب الوفد فقد هويته وروحه وقلبه ومبادئه.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، منتقدًا الأوضاع الحالية للحزب، قائلًا: "الوفد له مبادئ وثوابت، وللأسف الإداراتين الحالية والسابقة في الوفد لم تتمسك بأي من هذه المبادئ، التي تنص على أن الحزب ليبرالي ويقوم على مبادئ أساسية، أولها العدالة الاجتماعية.

وتابع: وثانيها الوحدة الوطنية، ومبدأ الأمة فوق الحكومة، والديمقراطية والدستور، والدفاع عن الدستور، وسيادة القانون، وهي أولى الأسس لإثبات الوفدية".

وأضاف: "للأسف، ضاعت تلك المبادئ والثوابت، والأمل قائم ونحن مقبلون على انتخابات جديدة في الثلاثين من يناير، حيث يفتح باب الترشيح في 3 يناير. بعض الأشخاص عبروا عن رغبتهم في الترشح، وما خفي كان أعظم، وهناك أسماء أخرى ستتقدم للترشح، ونتمنى أن تختار الجمعية العمومية من يعيد الروح لهذا الحزب العظيم بتاريخِه".

واختتم منير فخري عبد النور: " اتمى ان يكون هناك دماء جديدة قادرة على إعادة الروح للحزب "