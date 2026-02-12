لساني طويل.. الحضري يتحدث عن أزمته السابقة مع الأهلي

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أن علاقته بالنادي علاقة تاريخية رغم أزمته بخروجه من النادي دون إذن والسفر إلى سويسرا واتخاذ قرار بعدم عودته.

وأكد الحضري في تصريحات عبر بودكاست "في التسعين": “أنا بحب الكيان ومش بتكلم عشان عايز أرجع الأهلي، وعارف إني مش هرجع الأهلي، اللي ملعبش كورة في الأهلي ملعبش كورة”

وتابع أن الأهلي اسم عزيز عليه لكنه لا يفضل أن يذكر الأهلي بل الكيان لان الكيان أعلى وأكبر.

وقال" الأهلي عنده ترابط وحب وروح، حاجات كانت من أجيال لـ أجيال، الأهلي في سلبيات بس الشطارة مش بتبان".

وتابع: "خرجت ليه من الأهلي؟ أنا لساني طويل، مين اللي مشي من الأهلي بإرادته؟ أنا، ومين اللي لما يكون عايز يدخل الأهلي بإرادته؟ أنا، أنا عضو في الأهلي وعيلتي كلها، مشيت بإرادتي ولما أدخل النادي هدخل بإرادتي، بس هدخل ليه؟ كل علاقاتي مع الناس برة".

وأكمل: “أنا أرجع لما أكون عايز أرجع مش حد يرجعني، وعلاقاتي مع مجلس الإدارة كنا مع بعض في كأس العالم، ممكن ناس تكون زعلانة مني، وليهم حق يتضايقوا وينتقدوا الحضري، تيجي تقوله الحضري أهلاوي ولا زملكاوي هيقولك أهلاوي”.