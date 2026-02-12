قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم تربح 23 مليار جنيه عند الإغلاق
رياضة

لساني طويل.. الحضري يتحدث عن أزمته السابقة مع الأهلي

الحضري
الحضري
ياسمين تيسير

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أن علاقته بالنادي علاقة تاريخية رغم أزمته بخروجه من النادي دون إذن والسفر إلى سويسرا واتخاذ قرار بعدم عودته.

وأكد الحضري في تصريحات عبر بودكاست "في التسعين": “أنا بحب الكيان ومش بتكلم عشان عايز أرجع الأهلي، وعارف إني مش هرجع الأهلي، اللي ملعبش كورة في الأهلي ملعبش كورة”

وتابع أن الأهلي اسم عزيز عليه لكنه لا يفضل أن يذكر الأهلي بل الكيان لان الكيان أعلى وأكبر. 

وقال" الأهلي عنده ترابط وحب وروح، حاجات كانت من أجيال لـ أجيال، الأهلي في سلبيات بس الشطارة مش بتبان".

وتابع: "خرجت ليه من الأهلي؟ أنا لساني طويل، مين اللي مشي من الأهلي بإرادته؟ أنا، ومين اللي لما يكون عايز يدخل الأهلي بإرادته؟ أنا، أنا عضو في الأهلي وعيلتي كلها، مشيت بإرادتي ولما أدخل النادي هدخل بإرادتي، بس هدخل ليه؟ كل علاقاتي مع الناس برة".

وأكمل: “أنا أرجع لما أكون عايز أرجع مش حد يرجعني، وعلاقاتي مع  مجلس الإدارة كنا مع بعض في كأس العالم، ممكن ناس تكون زعلانة مني، وليهم حق يتضايقوا وينتقدوا الحضري، تيجي تقوله الحضري أهلاوي ولا زملكاوي هيقولك أهلاوي”.

