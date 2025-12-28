بورفؤاد تشهد أضخم مشروعات التطوير.. استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع بمساكن الحزب

تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد تنفيذ أحد أضخم مشروعات التطوير بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،وذلك من خلال استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة مساكن الحزب الوطني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

استكمال رصف واضاءة الشارع خلف محكمة بورفؤاد

وياتي ذلك ضمن خطة جهاز تعمير سيناء لتطوير المناطق السكنية والارتقاء بالبنية التحتية، وذلك تحت إشراف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وبمتابعة المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وشهدت الأعمال الجارية استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإضاءة الشارع الواقع خلف محكمة بورفؤاد، ضمن نطاق منطقة الحزب بمدينة بورفؤاد، حيث تشمل أعمال التطوير تنفيذ أعمال الرصف، ورفع كفاءة وتجميل الشوارع، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة، وتنفيذ أعمال لاندسكيب على أعلى مستوى، إلى جانب رفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات،وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.