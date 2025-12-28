أصعب تكريم بعد استـ.شهاده .. والدة الشهيد عمرو السقا تسمح لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة ابنها| شاهد

كشفت والدة الشهيد عمرو السقا ابن بورسعيد شهيد القوات المسلحة خلال مواجهات الإرهاب أن تكريمها من جامعة بورسعيد بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي كان أصعب تكريم منذ استشهاد نجلها .

وقالت والدة الشهيد: حسيت إنه واقف قدامي يؤدى المشهد المسرحي المعروض أمام الوزير ومحافظ بورسعيد وأن الطلقة اللي تلقاها الطالب الذي يؤدى دور ضابط القوات المسلحة جت فى صدري.

وأرجعت والدة الشهيد سبب صعوبة التكريم أنها سمحت لطالب بجامعة بورسعيد ارتداء بدلة نجلها الشهيد المتواجدة فى دولابه منذ استشهاده من ٨ سنوات بعد إقناع مخرج العرض محمد الملكي لها بأهمية الأمر وأنه يتعهّد بالحفاظ على بدلة الشهيد .

وقالت والدة الشهيد خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" حسيت إن عمرو واقف قدامي وأن روحه فى المكان خاصة أن الطالب المؤدي للدور يشبهه إلي حد كبير فى ملامح الوجه والجسم .

وأبدت والدة الشهيد ابن بورسعيد سعادتها بالكريم برغم أنه الأصعب بسبب سماحها لغير الشهيد بارتداء بدلته وهي التى كلما حنّت إليه اخرجتها من دولاب ملابسه لتشم رائحتها التى تعيد إليها نسمات نجلها الشهيد.

وكانت والدة الشهيد عمرو السقا تسلمت درع التكريم عن شهداء و أبطال المقاومة فى بورسعيد من وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة وسط تسفيق حار من كافة الحضور

وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة يشهدون احتفالية على هامش عيد النصر

كان الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، شهدوا احتفالية جامعة بورسعيد الكبرى التي نُظمت بالمركز الثقافي، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي التاسع والستين «عيد النصر»، بحضور معالي اللواء أ ح محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وقيادات الجامعة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية

وتضمّنت الاحتفالية تدشين شركة «إنجاز» الذراع الاستثماري لجامعة بورسعيد، في خطوة تعكس تبني الجامعة لمفهوم «الجامعة المنتجة» وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل، إلى جانب استعراض عدد من مبادرات الجامعة في مجالات التعليم، والصحة، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

كما شهد الحفل فقرات فنية وثقافية متنوعة، شملت عروضًا مميزة لفرق من دولة روسيا، وفقرات للطلاب الوافدين، إلى جانب إلقاء شعر، وعرض كورال لذوي الهمم، نال إشادة وتفاعل الحضور، في رسالة تؤكد دعم الجامعة لمبادئ الدمج المجتمعي ورعاية الموهوبين، هذا بالإضافة إلي تكريم عدد من أسر الشهداء و الرموز التعليمية والدينية المؤثرة

وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده جامعة بورسعيد من تطور نوعي في البنية التحتية والبرامج التعليمية والاستثمارية يعكس رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي، مشيدًا بدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي ودعم خطط التنمية الشاملة، ومؤكدًا استمرار دعم الوزارة للجامعات الإقليمية للقيام بدورها العلمي والتنموي على أكمل وجه.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب / محب حبشي محافظ بورسعيد عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع جامعة بورسعيد، مؤكدًا أن الجامعة تمثل أحد أعمدة التنمية بالمحافظة، وأن ما تحقق من إنجازات يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، تزامنًا مع احتفالات بورسعيد بعيد النصر الذي يجسد تاريخًا وطنيًا مشرفًا من التضحية والكرامة.

واختتمت الاحتفالية بتأكيد الحضور على أهمية استمرار هذا النهج التكاملي بين الجامعة والمحافظة، بما يسهم في بناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة بورسعيد كمدينة للعلم والثقافة والنضال الوطني.