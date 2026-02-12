قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
شادي زلطة : ندرس امكانية جعل رياض الاطفال سنة واحدة "إلزامية"
رئيس إيران: ترامب ونتنياهو حرضا على الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد
الحكم بالحبس سنة لمنتحل صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية
وزير التعليم: نظام البكالوريا يتيح فرصا امتحانية متعددة بعدد مواد أقل
مفتي الجمهورية: إدراك أبعاد القضية الفلسطينية ليس ترفًا فكريًا بل فريضة دينية
وزير التعليم: النظام الحالي للثانوية يتضمن 32 مادة مقابل 8 فقط بالدولية
لن نتحمل أعباءا غير محسوبة|عبد اللطيف يكشف تفاصيل زيادة سنوات التعليم الإلزامي
ننشر الصورة الرسمية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الفيلم الأفغاني لا رجال صالحون يفتتح الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي

فيلم لا رجال صالحون
فيلم لا رجال صالحون
تقى الجيزاوي

تنطلق اليوم الدورة ٧٦ من مهرجان برلين السينمائي فى العاصمة الألمانية برلين ، والذى من المقرر أن تقام فعالياته من الفترة ١٣ حتى ٢٢ فبراير الجاري ، ويضم المهرجان عددًا من المسابقات وهي: المسابقة الرسمية، بانوراما، الأفلام القصيرة، perspectives gneration.
واستقرت إدارة المهرجان على ان يكون الفيلم الأفغانى "لا رجال صالحون" ، هو فيلم افتتاح الدورة ٧٦ لفعاليات الدورة، وهو الفيلم الروائى الثالث للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات.

وتشهد الدورة حضوراً قويا  بمشاركة ٤ أفلام روائية طويلة عربية من ٤ دول مختلفة، وهى مصر وتونس وفلسطين ولبنان.

فيلم بيت الحس
ويشارك الفيلم التونسى «بيت الحس» للمخرجة ليلى بوزيد ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ ٧٦ من مهرجان برلين السينمائى، فى حضور يؤكد استمرار السينما التونسية على الساحة الدولية.
ويشارك الفيلم التونسى «بيت الحس» للمخرجة ليلى بوزيد ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ ٧٦ من مهرجان برلين السينمائى.

والفيلم من بطولة آية بوترعة، هيام عباس، ماريون باربو، فريال شمّارى، وتدور أحداثه حول فتاة تظعى ليلى والتى تعود إلى تونس لحضور جنازة عمّها، تصطدم بعائلة تجهل حياتها فى باريس وتفاصيل علاقتها العاطفية.

فيلم لمن يجرؤ
أما الفيلم اللبنانى «لمن يجرؤ» للمخرجة دانيال عربيد سيفتتح قسم «بانوراما» ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى، حيث يشهد عرضه العالمى الأول فى دورة عام ٢٠٢٦، وهو من بطولة الفنانة هيام عباس إلى جانب أمين بن رشيد، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا ولبنان وقطر.

وتدور الأحداث فى بيروت المثقلة بالأزمات، حيث تنشأ علاقة حبّ غير متوقّعة بين عثمان، شاب سودانى بلا أوراق رسمية يسعى إلى مستقبل أفضل، وسوزان، أرملة من أصول فلسطينية تكبره بأكثر من ضعف عمره، ومن خلال هذه العلاقة يستكشف الفيلم قضايا الهوية والمنفى والحبّ فى مواجهة واقع قاسٍ، مقدّمًا حكاية إنسانية.

ويشارك ايضا الفيلم الفلسطينى «وقائع زمن الحصار»الذى يعتبر عرضه  العالمى الأول ضمن الاختيار الرسمى لمهرجان برلين السينمائى الدولى، ضمن مسابقة «Perspectives».

الفيلم من إخراج السينمائى الفلسطينى عبد اللّٰه الخطيب، وبطولة: عماد عزمى، سجى كيلانى، إيدير بن عيبوش، حياة أبو سمرة، حمزة محادين، أحمد زيتونى.
وتدور أحداثه داخل مخيم لاجئين فلسطينيين تحت الحصار، حيث تنقلب تفاصيل الحياة اليومية فى ظل العزلة وندرة الموارد، وتُفرض على الشخصيات اختيارات قاسية تتقاطع فيها ضرورات البقاء مع القيم.

الفيلم المصري خروج آمن

وكان صناع فيلم SAFE EXIT خروج آمن أعلنوا عن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومن المنتظر أن يقام له 7 عروض على مدار أيام المهرجان الألماني العريق.

ويقدّم فيلم المخرج محمد حمّاد، معالجة درامية مكثّفة لكيفية تشكّل الهوية والذاكرة والعلاقات الإنسانية تحت وطأة الجراح غير الملتئمة، في قصة إنسانية تسلط الضوء على قوة الصمود والحاجة الملحّة للتواصل الإنساني في مواجهة الفقدان والخسارة.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الإثارة النفسية (Psychological Thriller)، وتدور أحداث فيلم «خروج آمن» حول حارس أمن شاب يعاني اضطرابات ما بعد الصدمة، عقب مقتل والده على يد أحد التنظيمات الإرهابية، ويكشف الفيلم كيف تتسلل الأحداث الكبرى إلى تفاصيل حياة الإنسان العادي، وما تخلفه من آثار نفسية تتراكم داخله.

ومع تصاعد الأحداث، يواجه البطل صدماته الدفينة ومحاولاته المستمرة للتكيّف مع واقعٍ يطارده فيه الماضي، في سردٍ يمزج بين التوتر النفسي والأسئلة الوجودية حول الذاكرة والعدالة والانتماء.

ومن المقرر أن يحضر المخرج محمد حمّاد فعاليات المهرجان، حيث يفتح المجال أمام لقاءات صحفية وحوارات إعلامية مع وسائل الإعلام والنقّاد وصنّاع السينما، إضافة إلى توفير المواد الصحفية والمعلومات الخاصة بالفيلم للمهتمين.
 

جوائز مهرجان برلين
 

وتتنافس ٢٢ فيلمًا على جائزة الدب الذهبى والفضى فى المسابقة الرسمية، إذ يتم تمثيل الإنتاجات من ٢٨ دولة، ويتم عرض ٢٠ فيلمًا عالميًا لأول مرة، وتم إخراج ٩ أفلام أو المشاركة فى إخراجها من قبل مخرجات نساء، وكان ١٤ من صانعى الأفلام فى المهرجان من قبل، حتى إن ٦ منهم فى المسابقة.

ويتولى المخرج ويم فيندر رئاسة لجنة تحكيم أفلام المسابقة الرسمية، والتى تضم كلا من المخرج مين بهادور بهام، النجمة باى دونا، المخرج شيفندرا سينج دونجاربور، المخرج رينالدو ماركوس جرين.
 

مهرجان برلين السينمائي فيلم بيت الحس لا رجال صالحون الفيلم المصري خروج أمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية

ختام أولى دورات النيابة الإدارية لتعزيز مهارات أعضاء الشؤون القانونية بالإسكندرية | صور

حادث تصادم

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بـ القليوبية

قانون الإيجار القديم

هل تم وقف الطعون على الإيجار القديم لحين الفصل في القانون؟.. اعرف الحقيقة

بالصور

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
مرض التهابات الأمعاء ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد