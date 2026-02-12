الفيلم الأفغاني لا رجال صالحون يفتتح الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي

تنطلق اليوم الدورة ٧٦ من مهرجان برلين السينمائي فى العاصمة الألمانية برلين ، والذى من المقرر أن تقام فعالياته من الفترة ١٣ حتى ٢٢ فبراير الجاري ، ويضم المهرجان عددًا من المسابقات وهي: المسابقة الرسمية، بانوراما، الأفلام القصيرة، perspectives gneration.

واستقرت إدارة المهرجان على ان يكون الفيلم الأفغانى "لا رجال صالحون" ، هو فيلم افتتاح الدورة ٧٦ لفعاليات الدورة، وهو الفيلم الروائى الثالث للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات.

وتشهد الدورة حضوراً قويا بمشاركة ٤ أفلام روائية طويلة عربية من ٤ دول مختلفة، وهى مصر وتونس وفلسطين ولبنان.

فيلم بيت الحس

ويشارك الفيلم التونسى «بيت الحس» للمخرجة ليلى بوزيد ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ ٧٦ من مهرجان برلين السينمائى، فى حضور يؤكد استمرار السينما التونسية على الساحة الدولية.

ويشارك الفيلم التونسى «بيت الحس» للمخرجة ليلى بوزيد ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ ٧٦ من مهرجان برلين السينمائى.

والفيلم من بطولة آية بوترعة، هيام عباس، ماريون باربو، فريال شمّارى، وتدور أحداثه حول فتاة تظعى ليلى والتى تعود إلى تونس لحضور جنازة عمّها، تصطدم بعائلة تجهل حياتها فى باريس وتفاصيل علاقتها العاطفية.

فيلم لمن يجرؤ

أما الفيلم اللبنانى «لمن يجرؤ» للمخرجة دانيال عربيد سيفتتح قسم «بانوراما» ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائى، حيث يشهد عرضه العالمى الأول فى دورة عام ٢٠٢٦، وهو من بطولة الفنانة هيام عباس إلى جانب أمين بن رشيد، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا ولبنان وقطر.

وتدور الأحداث فى بيروت المثقلة بالأزمات، حيث تنشأ علاقة حبّ غير متوقّعة بين عثمان، شاب سودانى بلا أوراق رسمية يسعى إلى مستقبل أفضل، وسوزان، أرملة من أصول فلسطينية تكبره بأكثر من ضعف عمره، ومن خلال هذه العلاقة يستكشف الفيلم قضايا الهوية والمنفى والحبّ فى مواجهة واقع قاسٍ، مقدّمًا حكاية إنسانية.

ويشارك ايضا الفيلم الفلسطينى «وقائع زمن الحصار»الذى يعتبر عرضه العالمى الأول ضمن الاختيار الرسمى لمهرجان برلين السينمائى الدولى، ضمن مسابقة «Perspectives».

الفيلم من إخراج السينمائى الفلسطينى عبد اللّٰه الخطيب، وبطولة: عماد عزمى، سجى كيلانى، إيدير بن عيبوش، حياة أبو سمرة، حمزة محادين، أحمد زيتونى.

وتدور أحداثه داخل مخيم لاجئين فلسطينيين تحت الحصار، حيث تنقلب تفاصيل الحياة اليومية فى ظل العزلة وندرة الموارد، وتُفرض على الشخصيات اختيارات قاسية تتقاطع فيها ضرورات البقاء مع القيم.

الفيلم المصري خروج آمن

وكان صناع فيلم SAFE EXIT خروج آمن أعلنوا عن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، ومن المنتظر أن يقام له 7 عروض على مدار أيام المهرجان الألماني العريق.

ويقدّم فيلم المخرج محمد حمّاد، معالجة درامية مكثّفة لكيفية تشكّل الهوية والذاكرة والعلاقات الإنسانية تحت وطأة الجراح غير الملتئمة، في قصة إنسانية تسلط الضوء على قوة الصمود والحاجة الملحّة للتواصل الإنساني في مواجهة الفقدان والخسارة.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الإثارة النفسية (Psychological Thriller)، وتدور أحداث فيلم «خروج آمن» حول حارس أمن شاب يعاني اضطرابات ما بعد الصدمة، عقب مقتل والده على يد أحد التنظيمات الإرهابية، ويكشف الفيلم كيف تتسلل الأحداث الكبرى إلى تفاصيل حياة الإنسان العادي، وما تخلفه من آثار نفسية تتراكم داخله.

ومع تصاعد الأحداث، يواجه البطل صدماته الدفينة ومحاولاته المستمرة للتكيّف مع واقعٍ يطارده فيه الماضي، في سردٍ يمزج بين التوتر النفسي والأسئلة الوجودية حول الذاكرة والعدالة والانتماء.

ومن المقرر أن يحضر المخرج محمد حمّاد فعاليات المهرجان، حيث يفتح المجال أمام لقاءات صحفية وحوارات إعلامية مع وسائل الإعلام والنقّاد وصنّاع السينما، إضافة إلى توفير المواد الصحفية والمعلومات الخاصة بالفيلم للمهتمين.



جوائز مهرجان برلين



وتتنافس ٢٢ فيلمًا على جائزة الدب الذهبى والفضى فى المسابقة الرسمية، إذ يتم تمثيل الإنتاجات من ٢٨ دولة، ويتم عرض ٢٠ فيلمًا عالميًا لأول مرة، وتم إخراج ٩ أفلام أو المشاركة فى إخراجها من قبل مخرجات نساء، وكان ١٤ من صانعى الأفلام فى المهرجان من قبل، حتى إن ٦ منهم فى المسابقة.

ويتولى المخرج ويم فيندر رئاسة لجنة تحكيم أفلام المسابقة الرسمية، والتى تضم كلا من المخرج مين بهادور بهام، النجمة باى دونا، المخرج شيفندرا سينج دونجاربور، المخرج رينالدو ماركوس جرين.

