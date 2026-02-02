الجولة 13.. عرض خاص ضمن سوق الفيلم الأوروبي بمهرجان برلين

بعد جولة ناجحة وحافلة بالمشاركات والجوائز في عدد من المهرجانات الدولية خلال الأشهر الماضية، يواصل الفيلم التونسي “الجولة 13” للمخرج محمد علي النهدي حضوره العالمي من خلال مشاركته في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) 2026.

ويُعرض الفيلم ضمن فعاليات سوق الفيلم الأوروبي (EFM) يوم 16 فبراير في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة CinemaxX 10، فيما تتولى GAWL مهام توزيع الفيلم خارج العالم العربي.



وكان “الجولة 13” قد افتتح عروضه العالمية في مهرجان Tallinn Black Nights السينمائي، قبل أن يُعرض عربيًا للمرة الأولى ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تُوّجت بطلته عفاف بن محمود بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية. كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم من مهرجان الفجر السينمائي الدولي في إيران.

ينتمي “الجولة 13” إلى الدراما الإنسانية المؤثرة، ويتناول فكرة تقبّل ما يبدو مستحيلاً، ويروي قصة كمال، بطل الملاكمة الأفريقي السابق، الذي تخلّى عن أمجاده الرياضية من أجل أسرته وحياة بسيطة، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنه الصغير صبري بمرض خطير يهدد حياته.





في مواجهة المرض، تتمسّك سامية بالأمل مهما كان واهنًا، بينما يغرق كمال في الغضب والشعور بالعجز. أما الطفل صبري، وبنضج يفوق سنّه، فيواجه مصيره بشجاعة استثنائية، ليصبح مصدر قوة لوالديه. وبين الحب والخوف واليأس، يُدفع كمال إلى حافة الانهيار، حيث تقوده قراراته إلى عواقب لا رجعة فيها، فيما تخوض العائلة معركتها الأخيرة ضد القدر، في رحلة مؤلمة تبحث عن الخلاص والمعنى.

يقدّم الفيلم معالجة حسّاسة للصراع بين القوة والهشاشة داخل الروح البشرية، ويطرح أسئلة وجودية حول الأبوة، والفقدان، والقدرة على الصمود في وجه المأساة.