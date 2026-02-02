قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الجولة 13.. عرض خاص ضمن سوق الفيلم الأوروبي بمهرجان برلين

فيلم الجولة 13
فيلم الجولة 13
محمد نبيل

بعد جولة ناجحة وحافلة بالمشاركات والجوائز في عدد من المهرجانات الدولية خلال الأشهر الماضية، يواصل الفيلم التونسي “الجولة 13” للمخرج محمد علي النهدي حضوره العالمي من خلال مشاركته في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) 2026.

ويُعرض الفيلم ضمن فعاليات سوق الفيلم الأوروبي (EFM) يوم 16 فبراير في تمام الساعة 11 صباحًا بقاعة CinemaxX 10، فيما تتولى GAWL مهام توزيع الفيلم خارج العالم العربي.
 

وكان “الجولة 13” قد افتتح عروضه العالمية في مهرجان Tallinn Black Nights السينمائي، قبل أن يُعرض عربيًا للمرة الأولى ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تُوّجت بطلته عفاف بن محمود بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مسابقة آفاق السينما العربية. كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم من مهرجان الفجر السينمائي الدولي في إيران.

ينتمي “الجولة 13” إلى الدراما الإنسانية المؤثرة، ويتناول فكرة تقبّل ما يبدو مستحيلاً، ويروي قصة كمال، بطل الملاكمة الأفريقي السابق، الذي تخلّى عن أمجاده الرياضية من أجل أسرته وحياة بسيطة، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنه الصغير صبري بمرض خطير يهدد حياته.


في مواجهة المرض، تتمسّك سامية بالأمل مهما كان واهنًا، بينما يغرق كمال في الغضب والشعور بالعجز. أما الطفل صبري، وبنضج يفوق سنّه، فيواجه مصيره بشجاعة استثنائية، ليصبح مصدر قوة لوالديه. وبين الحب والخوف واليأس، يُدفع كمال إلى حافة الانهيار، حيث تقوده قراراته إلى عواقب لا رجعة فيها، فيما تخوض العائلة معركتها الأخيرة ضد القدر، في رحلة مؤلمة تبحث عن الخلاص والمعنى.

يقدّم الفيلم معالجة حسّاسة للصراع بين القوة والهشاشة داخل الروح البشرية، ويطرح أسئلة وجودية حول الأبوة، والفقدان، والقدرة على الصمود في وجه المأساة.

برلين السينمائي فيلم الجولة 13 مهرجان برلين السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد