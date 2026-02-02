قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
بنتلي تتحدى الطرق الوعرة بسيارة بنتايجا "X" الجديدة

عزة عاطف

كشفت شركة "بنتلي" العريقة النقاب عن نموذجها الاختباري الجديد والمثير "بنتايجا X"، وهي نسخة مصممة خصيصًا لتحدي أقسى الطرق الوعرة.

وأكدت العلامة البريطانية الفاخرة أن هذا الإصدار لم يصنع كمجرد عرض هندسي، بل صمم بدقة "لقياس ردود فعل العملاء" واستطلاع نبض السوق العالمي تجاه فئة جديدة من السيارات التي تدمج بين الرفاهية المطلقة والقدرات الجبارة خارج الطرق الممهدة، مما يمهد الطريق لإنتاج فئات أكثر جرأة من بنتلي في المستقبل القريب.

مواصفات بنتلي بنتايجا إكس الفاخرة 

لم تكتفِ بنتلي بإضافة لمسات جمالية، بل أجرت تحديثات ميكانيكية شاملة لتجعل (Bentayga X) وحشًا حقيقيًا في الصحاري والجبال.

تضمنت التعديلات زيادة عرض المسار بين العجلات (Wider Track) لتعزيز الثبات، وزيادة ملحوظة في ارتفاع السيارة عن الأرض لضمان عبور العوائق الصعبة.

وتستمد بنتلي بنتايجا X قوتها من محرك (V8) جبار يولد قوة تصل إلى 641 حصانًا، مما يمنحها تسارعًا مذهلاً وقدرة فائقة على المناورة في التضاريس غير المستوية، لتثبت أن الفخامة لا تتعارض مع القوة الغاشمة.

بنتلي تلحق بركب السيارات الرياضية "الخارقة" للطرق الوعرة

يأتي الكشف عن "بنتايجا X" في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الفاخرة تحولاً نحو فئات "المغامرة"؛ حيث تسعى بنتلي لمنافسة طرازات استثنائية مثل "لامبورجيني هوراكان ستيراتو" و"بورشه 911 داكار".

وبعد النجاح الكبير الذي حققته طرازات "كونتيننتال جي تي سوبر سبورتس" و"جي تي إس"، قررت الشركة نقل فلسفة الأداء العالي من الحلبات إلى المسارات الوعرة، مستفيدة من الزخم المتزايد لهذا القطاع بين الأثرياء الباحثين عن التميز وتجارب القيادة غير التقليدية لعام 2026.

مستقبل بنتلي.. هل يتحول النموذج الاختباري إلى واقع؟

تمثل (بنتايجا X) إشارة قوية لمستقبل بنتلي الذي يميل نحو سيارات الدفع الرباعي الأكثر مغامرة، وإذا جاءت تعليقات العملاء إيجابية، فمن المتوقع أن نرى نسخة إنتاجية محدودة تحمل هذه المواصفات القوية بحلول نهاية عام 2026.

إن هذه الخطوة لا تعزز فقط من مكانة "بنتايجا" كواحدة من أكثر سيارات الـ (SUV) مبيعًا في تاريخ الشركة، بل تفتح فصلاً جديدًا في تاريخ العلامة التجارية التي أثبتت عبر عقود قدرتها على الابتكار دون التنازل عن رقيها المعهود.

