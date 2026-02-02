بمدخل إهناسيا .. محافظ بني سويف يتفقد اصطفاف المعدات لخطة التعامل مع الأزمات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، جاهزية واستعدادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية ، للتعامل مع أي أزمة محتملة، وبالتزامن مع موسم الأمطار والسيول ،وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع الأزمات المحتملة والمواقف الطارئة.

جاء ذلك ضمن زيارته "اليوم"لمركز ومدينة اهناسيا،تفقد خلالها بروفة اصطفاف، شملت نسبة من المعدات المتاحة لدى الوحدة المحلية ومجالسها القروية من سيارات وقلابات ولوادر وأوناش والتي تم اصطفافها في طابور عرض بمدخل الوحدة المحلية .

حيث ناقش المحافظ مع الفنيين والسائقين القائمين على تشغيل المعدات بعض التفاصيل الخاصة بنوع وطبيعة عمل كل معدة وموقفها من الصيانة ومدى جاهزيتها وتوافر مستلزمات الأمان والطوارئ بكل نوع

وقد أشار محافظ بني سويف إلى أهمية المتابعة والمراجعة الميدانية لكافة المعدات، وصيانتها، لرفع كفاءتها بشكل منتظم، مع التأكيد على أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها في التعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها والتدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين