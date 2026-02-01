محافظ بني سويف: تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في فعاليات مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، وذلك بحضور معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية سيادته الكريمة.

ويُقام المؤتمر بالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، وهي منظمة دولية حكومية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يقع مقرها الدائم بالقاهرة، ويأتي في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.

وخلال مشاركته، أعرب محافظ بني سويف عن تقديره العميق للرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث الدولي المهم، مشيدًا بما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة، وحرصها على تعزيز حقوقها وحمايتها وتمكينها على المستويات كافة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد المحافظ بالدور التنفيذي الفاعل لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في دعم قضايا المرأة وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات وبرامج عملية، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الريادي والتاريخي للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، ودعم قيم الاعتدال والتسامح والعدالة، والتصدي لكافة أشكال التطرف الفكري.

وأكد محافظ بني سويف أن المرأة السويفية اليوم تمثل قلب التنمية النابض وشريكًا محوريًا في النهضة التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقصورًا على النطاق التقليدي، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية، وقائدة مؤثرة داخل مجتمعها المحلي.

وأضاف المحافظ (نحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأسره، لذا نعمل جاهدين من خلال مبادراتنا وبرامجنا التنموية على صقل مهارات المرأة السويفية، وتوفير البيئة الداعمة التي تضمن لها حياة كريمة ومستقبلًا آمنًا يليق بتضحياتها وعطائها المستمر)

وأضاف، قائلا: "إن المرأة في بني سويف أثبتت جدارتها كـ عنصر فاعل لا غنى عنه في كل مجالات التنمية، وهي اليوم تتصدر المشهد بإرادتها وعملها؛ ولأننا نؤمن بأن التمكين يبدأ من صناعة القرار، فقد استهدفنا تدريب 140 من القيادات النسائية بالمحافظة لتأهيلهن للمناصب القيادية وصقل مهاراتهن الإدارية، بما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على قيادة العمل العام بكفاءة، فضلا عن أن نجاح السيدة السويفية في اقتحام مجالات ريادة الأعمال والحرف الإنتاجية هو الثمرة الحقيقية للمبادرات القومية التي أطلقها فخامة الرئيس لدعم المرأة المصرية."

وأشار محافظ بني سويف إلى أن افتتاح المقر الجديد للمجلس القومي للمرأة بمدينة بني سويف، بموقعه المتميز في قلب عاصمة المحافظة، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتوفير مظلة متكاملة لدعم ابنة بني سويف، مؤكدًا أن هذا المقر لا يُعد مجرد مبنى إداري، بل هو منارة للتدريب الحرفي، ومركز لدعم ريادة الأعمال، وحماية حقوق المرأة قانونيًا واجتماعيًا.

وأوضح المحافظ أن المحافظة استهدفت من خلال هذا المقر المميز تذليل كافة العقبات أمام المرأة السويفية، بما يتيح لها الانطلاق بثقة في مسارات النجاح والابتكار، والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من أرض بني سويف العريقة.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات الإعلامية، وعدد من كبار المسؤولين من دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب علماء الدين والقيادات الدينية، وممثلي المؤسسات التشريعية والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التكامل بين الخطابين الديني والإعلامي لدعم قضايا المرأة وحمايتها في المجتمعات الإسلامية.