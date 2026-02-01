قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية تصدر إطارا رقابيا متكاملا لصناديق التأمين الحكومية
وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة
الكويت: تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد وزيرًا للخارجية
جنايات مستأنف الإسكندرية تؤيد حكم إعدام سفاح المعمورة
لا تعاني من أي اضطرابات نفسية.. تفاصيل جديدة بقضية مقـ.ـتل هدى شعراوي
خريطة أسعار الحديد في السوق المصرية خلال فبراير 2026.. من 34,500 إلى 37,200 جنيه للطن
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بني سويف: تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شارك الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في فعاليات مؤتمر “استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي”، الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف، على مدار يومي الأول والثاني من فبراير 2026، وذلك بحضور معالي السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية سيادته الكريمة.

ويُقام المؤتمر بالشراكة بين الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة تنمية المرأة (WDO)، وهي منظمة دولية حكومية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، يقع مقرها الدائم بالقاهرة، ويأتي في إطار رئاسة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة.

وخلال مشاركته، أعرب محافظ بني سويف عن تقديره العميق للرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث الدولي المهم، مشيدًا بما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة، وحرصها على تعزيز حقوقها وحمايتها وتمكينها على المستويات كافة، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أشاد المحافظ بالدور التنفيذي الفاعل لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في دعم قضايا المرأة وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات وبرامج عملية، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الريادي والتاريخي للأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في ترسيخ الخطاب الديني المستنير، ودعم قيم الاعتدال والتسامح والعدالة، والتصدي لكافة أشكال التطرف الفكري.

وأكد محافظ بني سويف أن المرأة السويفية اليوم تمثل قلب التنمية النابض وشريكًا محوريًا في النهضة التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن دورها لم يعد مقصورًا على النطاق التقليدي، بل أصبحت عنصرًا فاعلًا في ريادة الأعمال والمشروعات الإنتاجية، وقائدة مؤثرة داخل مجتمعها المحلي.

وأضاف المحافظ (نحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأسره، لذا نعمل جاهدين من خلال مبادراتنا وبرامجنا التنموية على صقل مهارات المرأة السويفية، وتوفير البيئة الداعمة التي تضمن لها حياة كريمة ومستقبلًا آمنًا يليق بتضحياتها وعطائها المستمر)

وأضاف، قائلا: "إن المرأة في بني سويف أثبتت جدارتها كـ عنصر فاعل لا غنى عنه في كل مجالات التنمية، وهي اليوم تتصدر المشهد بإرادتها وعملها؛ ولأننا نؤمن بأن التمكين يبدأ من صناعة القرار، فقد استهدفنا تدريب 140 من القيادات النسائية بالمحافظة لتأهيلهن للمناصب القيادية وصقل مهاراتهن الإدارية، بما يضمن ضخ دماء جديدة قادرة على قيادة العمل العام بكفاءة، فضلا عن أن نجاح السيدة السويفية في اقتحام مجالات ريادة الأعمال والحرف الإنتاجية هو الثمرة الحقيقية للمبادرات القومية التي أطلقها فخامة الرئيس لدعم المرأة المصرية."
وأشار محافظ بني سويف إلى أن افتتاح المقر الجديد للمجلس القومي للمرأة بمدينة بني سويف، بموقعه المتميز في قلب عاصمة المحافظة، يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتوفير مظلة متكاملة لدعم ابنة بني سويف، مؤكدًا أن هذا المقر لا يُعد مجرد مبنى إداري، بل هو منارة للتدريب الحرفي، ومركز لدعم ريادة الأعمال، وحماية حقوق المرأة قانونيًا واجتماعيًا.

وأوضح المحافظ أن المحافظة استهدفت من خلال هذا المقر المميز تذليل كافة العقبات أمام المرأة السويفية، بما يتيح لها الانطلاق بثقة في مسارات النجاح والابتكار، والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من أرض بني سويف العريقة.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات الإعلامية، وعدد من كبار المسؤولين من دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب علماء الدين والقيادات الدينية، وممثلي المؤسسات التشريعية والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التكامل بين الخطابين الديني والإعلامي لدعم قضايا المرأة وحمايتها في المجتمعات الإسلامية.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

مسلسل قسمة العدل

مسلسلات رمضان 2026.. صراع الميراث في برومو مسلسل قسمة العدل

الاحتفال بتسليم جائزة الدكتور علي السمان رائد حوار الأديان والثقافات

احتفالية لتسليم جائزة الدكتور علي السمان رائد حوار الأديان والثقافات

جومانا مراد

هواجس نفسية وابن مصاب بالتوحد.. جومانا مراد تنافس بقوة بمسلسل اللون الأزرق

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

