تعليم بني سويف: ورش تدريبية لدعم وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين

نظمت مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، سلسلة من الورش التدريبية العملية في عدد من المجالات العملية والحديثة ، وذلك خلال عطلة نصف العام الدراسي 2025/2026 ، وذلك تحت إشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية

وأشارت أمل الهواري، وكيل الوزارة، إلى أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين والمتميزين علمياً، وتأتي في إطار حرص المديرية على دعم الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة الفعّالة في الأنشطة العلمية ، و تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إكسابهم خبرات علمية وتطبيقية تسهم في بناء جيل من المبدعين القادرين على مواكبة التحديات التكنولوجية والعلمية في المستقبل.

وتم تنفيذ ورش العمل تحت إشراف محمد بدر، وكيل المديرية، إيناس الكردي، مدير إدارة الموهوبين، ناصر سيد، مسؤول التعلم الذكي.

وشهدت الورش حضوراً مميزًا من عدد كبير من طلاب المدارس الموهوبين في بني سويف، حيث تناولت الورش مجموعة من الموضوعات العلمية الحديثة، مثل أساسيات الكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب أسس المونتاج وطرق استخدامه، وذلك بأسلوب علمي مبسط يتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وتستمر هذه السلسلة التدريبية خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، في إطار خطة المديرية المستمرة لدعم الموهوبين وتنمية مهاراتهم العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم _ بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني _ ورؤية مصر 2030، التي تركز على تطوير التعليم وتعزيز الابتكار لتأهيل الطلاب للمستقبل الرقمي والعلمي.