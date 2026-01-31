قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عثمان يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف: ورش تدريبية لدعم وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

نظمت مديرية التربية والتعليم، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، سلسلة من الورش التدريبية العملية في عدد من المجالات العملية والحديثة ، وذلك خلال عطلة نصف العام الدراسي 2025/2026 ، وذلك تحت إشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية

وأشارت أمل الهواري، وكيل الوزارة، إلى أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى رعاية الموهوبين والمبتكرين والمتميزين علمياً، وتأتي في إطار حرص المديرية على دعم الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة الفعّالة في الأنشطة العلمية ، و تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى إكسابهم خبرات علمية وتطبيقية تسهم في بناء جيل من المبدعين القادرين على مواكبة التحديات التكنولوجية والعلمية في المستقبل.

وتم تنفيذ ورش العمل تحت إشراف  محمد بدر، وكيل المديرية،  إيناس الكردي، مدير إدارة الموهوبين،  ناصر سيد، مسؤول التعلم الذكي.

وشهدت الورش حضوراً مميزًا من عدد كبير من طلاب المدارس الموهوبين في بني سويف، حيث تناولت  الورش مجموعة من الموضوعات العلمية الحديثة، مثل أساسيات الكهرباء والإلكترونيات، إلى جانب أسس المونتاج وطرق استخدامه، وذلك بأسلوب علمي مبسط يتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

وتستمر هذه السلسلة التدريبية خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، في إطار خطة المديرية المستمرة لدعم الموهوبين وتنمية مهاراتهم العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم _ بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني _ ورؤية مصر 2030، التي تركز على تطوير التعليم وتعزيز الابتكار لتأهيل الطلاب للمستقبل الرقمي والعلمي.

بني سويف تعليم بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

مجلس الدولة

الإدارية العليا: إلغاء قرار استبعاد طالب بمعهد معاوني الأمن وقبوله ضمن الدفعة

صورة أرشيفية

ضبط 3 طلاب بالشرقية لإدارتهم صفحة تنشر أخبار وفيات مشاهير غير حقيقية

حريق بإحدى القرى السياحية

حريق ضخم يلتهم شالية ومتجر بإحدى القرى السياحية في مطروح

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد