محافظ بني سويف يناقش نتائج 23 زيارة للتفتيش على المحليات والخدمات

أك الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه للقصور الإداري

شدد محافظ بني سويف على تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز و المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الأول من يناير الجاري ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

تبين من التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة، توجيه 23 زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية ومجالس القرى ومشروعات تابعة للمحافظة: منها 6 زيارات للوحدات المحلية ،و10 زيارات في قطاع الصحة ،بالإضافة إلى 3 زيارات لقطاع الطب البيطري، و2 زيارة في قطاع التموين، وزيارة في قطاع التضامن الاجتماعي ، ومثلها زيارة في قطاع الزراعة ،إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 35شكوى " 16شكاوى عادية + 19 شكاوى نيابية"،وتم رصد عشرات الحالات ما بين(غياب"بسند قانوني أو بدون سند"/تأخير /ترك عمل ) خلال تلك الفترة .

ومن جهته كلف محافظ بني سويف الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري،بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب