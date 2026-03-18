وزير العمل: الالتزام بالحقوق والواجبات أساس بناء سوق عمل منضبط

وزير العمل خلال جولته بديوان عام الوزارة
وزير العمل خلال جولته بديوان عام الوزارة

قام وزير العمل، حسن رداد، اليوم الأربعاء، بجولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة زملائه بعيد الفطر المبارك. كما عقد اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، وعددها 27 مديرية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور قيادات المديريات والعاملين بها، لتبادل التهنئة بهذه المناسبة، والتأكيد على مرحلة جديدة من العمل الجاد والمكثف خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاءات، وجّه الوزير التهنئة لجميع العاملين بالوزارة ومديرياتها، مثمّنًا جهودهم في خدمة المواطنين، ومؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة العمل بروح الفريق الواحد؛ لتنفيذ أهداف الوزارة بكفاءة واحترافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشدّد الوزير على أهمية التواجد الميداني، والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تيسير الإجراءات، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم، يعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة عمل حديثة قائمة على الجودة والشفافية.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية في كل محافظة، من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل، وتطبيق أحكام القانون بشكل عادل ومتوازن، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مناخ الثقة داخل بيئة العمل.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق بيئة عمل لائقة هدفٌ استراتيجي يُسهم في زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الالتزام بالحقوق والواجبات هو الأساس في بناء سوق عمل منضبط ومزدهر، يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

واختتم الوزير اللقاءات بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطوير أدواتها وآلياتها، بما يحقق رضا المواطن، ويعزز من دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

هذا، وقد شهد الوزير، خلال الاجتماع مع المديريات، تسليم عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لدمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكينهم اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لائقة لهم.

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد مديريات العمل

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

الكرملين يندد بقتل قادة إيران في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

حزب الله يحاول إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي واستنزافها

إثارة الرمال والأتربة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين خلال الساعات المقبلة

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

