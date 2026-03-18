وزير العمل: الالتزام بالحقوق والواجبات أساس بناء سوق عمل منضبط

قام وزير العمل، حسن رداد، اليوم الأربعاء، بجولة داخل ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة زملائه بعيد الفطر المبارك. كما عقد اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، وعددها 27 مديرية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور قيادات المديريات والعاملين بها، لتبادل التهنئة بهذه المناسبة، والتأكيد على مرحلة جديدة من العمل الجاد والمكثف خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاءات، وجّه الوزير التهنئة لجميع العاملين بالوزارة ومديرياتها، مثمّنًا جهودهم في خدمة المواطنين، ومؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة العمل بروح الفريق الواحد؛ لتنفيذ أهداف الوزارة بكفاءة واحترافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشدّد الوزير على أهمية التواجد الميداني، والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تيسير الإجراءات، وتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم، يعكس توجهات الدولة نحو بناء منظومة عمل حديثة قائمة على الجودة والشفافية.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية في كل محافظة، من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل، وتطبيق أحكام القانون بشكل عادل ومتوازن، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مناخ الثقة داخل بيئة العمل.

وأشار الوزير إلى أن تحقيق بيئة عمل لائقة هدفٌ استراتيجي يُسهم في زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الالتزام بالحقوق والواجبات هو الأساس في بناء سوق عمل منضبط ومزدهر، يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

واختتم الوزير اللقاءات بالتأكيد على أن وزارة العمل ماضية في تطوير أدواتها وآلياتها، بما يحقق رضا المواطن، ويعزز من دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

هذا، وقد شهد الوزير، خلال الاجتماع مع المديريات، تسليم عقود عمل لذوي الهمم بمحافظة دمياط، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لدمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكينهم اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لائقة لهم.