محافظ بني سويف يهنئ مديرية التربية والتعليم بفوز طلاب المحافظة في مسابقة ISEF العالمية للعلوم والتكنولوجيا

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني والطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة المعرض الجمهوري للمسابقة العالمية للعلوم والتكنولوجيا ISEF، وذلك عقب إعلان نتائج مرحلة التحكيم عبر الإنترنت، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز الذي ظهر به أبناء المحافظة، وما حققوه من نتائج تعكس حجم الجهد المبذول داخل المدارس والإدارات التعليمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد إضافة حقيقية لرصيد المحافظة في مجال رعاية الموهوبين والابتكار العلمي، ويجسد اهتمام الدولة ببناء الإنسان والاستثمار في العقول الشابة القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

حيث أسفرت نتائج مرحلة التحكيم عبر الإنترنت بالمعرض الجمهوري عن فوز عدد من المشروعات المتميزة، حيث فازت الطالبتان نيجار أشرف عباس وقمر عصام عن مشروع “نظارة برايل” من مدرسة سان جورج الدولية، والذي يهدف إلى مساعدة ذوي الإعاقة البصرية باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة، كما فاز كل من الطالبة ملك سامح سيد والطالب خالد عاطف عبد الحكيم عن مشروع تطوير تربيعات رخام معاد تدويرها بإضافة مادة فسفورية مضيئة ولوح طاقة شمسية لإنتاج طاقة نظيفة من مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء، في نموذج تطبيقي يجمع بين إعادة التدوير والطاقة المتجددة، إضافة إلى فوز الطالبة بسملة نادي ربيع عن مشروع “الدرع البيئي”، والطالبتين آية أسامة عبد العزيز ورقية مصطفى أحمد عن مشروع “LockIn” من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف، وهي مشروعات تعكس وعيًا بيئيًا وتكنولوجيًا متقدمًا لدى الطلاب.

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم أن النتائج أسفرت عن تصعيد تلك المشروعات العلمية المتميزة للمشاركة في المعرض الجمهوري الذي يُقام بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدًا لاختيار أفضل المشروعات لتمثيل جمهورية مصر العربية في المعرض الدولي المزمع تنظيمه بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يمثل مرحلة متقدمة في مسار المنافسة العلمية، ويؤكد جودة الأفكار البحثية التي قدمها طلاب بني سويف وقدرتهم على توظيف المعرفة العلمية في مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع والبيئة.

وأعربت وكيل الوزارة عن بالغ فخرها واعتزازها بما حققه الطلاب من إنجاز علمي مشرف، مؤكدة أن هذا التفوق هو ثمرة تعاون مشترك بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ويعكس الدور المحوري للمنظومة التعليمية في دعم الموهوبين وتنمية مهارات البحث العلمي والابتكار، متمنية لهم دوام التوفيق ومواصلة التميز وتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الدولي، كما قدمت التهنئة لمسؤولي إدارة التطوير التكنولوجي وفي مقدمتهم الأستاذ ماجد أبو سيف مدير الإدارة، ولأعضاء وحدة البحث العلمي المتمثلة في الدكتورة إيمان أحمد رئيس الوحدة، هند عبد الرحيم، إيمان علي أعضاء الوحدة، مثمنةً دورهم الفعال في تقديم الدعم العلمي والتوجيه البحثي للطلاب ومتابعة مشروعاتهم منذ المراحل الأولى وحتى الوصول إلى منصات التتويج.