بني سويف.. توجيه فريق طبي للمرور على الوحدات الصحية لمتابعة انتظام العمل

وجّه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، فريقًا من إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير الإدارة، بالمرور الميداني على عدد من الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشمل المرور وحدتي علي حمودة وجزيرة أبو صالح التابعتين لإدارة ناصر الصحية، بالإضافة إلى وحدة العلالمة التابعة لإدارة بني سويف الصحية، وذلك يوم الخميس الموافق 29/1.

وضم الفريق كلًا من:

د. منى عبد الحسيب مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية،

سلوى مراد تفتيش تمريض،

نشوى محمد عبد الحليم عضو إدارة الرقابة الداخلية والحوكمة،

ود. أحمد دياب تفتيش صيدلة.

ويأتي المرور للتأكد من تواجد النوبتجية بالوحدات الصحية، ومتابعة توافر الأدوية والأمصال بأقسام الطوارئ، فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة، وذلك في إطار حرص مديرية الصحة ببني سويف على تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.