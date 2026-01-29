محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة خلال يناير

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المكونات الرئيسية في البنية الاقتصادية للمحافظة، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، والذي تضمن عرضًا شاملًا لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال شهر يناير الجاري، وما تم تنفيذه من أعمال رقابية وإرشادية وتنفيذية، إلى جانب التدخلات الميدانية الفورية لدعم المزارعين وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة.

واستعرض التقرير قيام المديرية بتنفيذ 10 ندوات ضمن مبادرة «ازرع» استفاد منها 1485 مزارعًا بمراكز وقرى المحافظة، فضلًا عن عقد الورشة الافتتاحية لبرنامج تدريب المدربين بمحافظة بني سويف، بمشاركة برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لمصر EU-ZIRA3A، وعقد برامج تدريب المدربين الخاصة بمحاصيل البطاطس والسمسم والنباتات الطبية والعطرية، بجانب تنفيذ 25 ندوة وزيارة منزلية وزيارة حقلية خلال شهر يناير، استفاد منها أكثر من 300 مزارع على مستوى المحافظة، وتناولت موضوعات متعددة شملت الإرشاد لمحصول القمح، ومكافحة القوارض، ومحو أمية بعض المزارعين، وتنظيم الأسرة.

كما تناول التقرير بيان إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية وما تم إزالته خلال الفترة المشار إليها، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لكافة التعديات الحديثة في حينها، وإزالة حالات سبق تحرير محاضر مخالفة بشأنها، مع استمرار الحملات لإزالة باقي الحالات، وأسفرت الجهود عن إزالة 450 حالة تعدٍ على مساحة 17 فدانًا وقيراطين.

كما تضمن التقرير بيان المساحات المنزرعة والمتعاقد عليها لمحصول بنجر السكر لموسم 2025/2026، حيث بلغت 9137 فدانًا لصالح مصنع القناة و24130 فدانًا لصالح مصنع الفيوم، فضلًا عن عرض بلاغ بتقدم بعض الزراعات الشتوية، والتي شملت زراعة 116381 فدان قمح، و48244 فدان برسيم، و26481 فدان بنجر، و8078 فدان طماطم، و13099 فدان بصل، و16379 فدان ثوم، و16088 فدان بطاطس، إلى جانب مساحات من الشيح والنعناع والبقدونس.

وفيما يخص إدارة الإنتاج الحيواني، أوضح التقرير أنه تم إصدار 13 ترخيصًا لمحال أعلاف، وإجراء 12 معاينة لمزارع إنتاج حيواني للماشية، و19 معاينة لمزارع دواجن، ومعاينتين لمراكز تجميع الألبان، إلى جانب المرور على مصنعين للأعلاف بالمنطقة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع لجان التفتيش المختصة، في إطار إحكام الرقابة وضمان جودة الأعلاف وسلامة الإنتاج الحيواني.

وفي مجال البساتين، تم المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، والرد على الشكاوى الواردة للإدارة، والمرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، فضلًا عن متابعة الصوب الزراعية والمشاتل، ومراجعة التراخيص وأعمال الإحلال والتجديد.

أما إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، فقد واصلت تنفيذ أعمال المراجعة الدورية والفجائية على الجمعيات الزراعية للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، وإعداد تقارير دورية بنتائج وملاحظات أعمال المراجعة على الإدارات المختلفة لعرضها على السلطة المختصة، إلى جانب متابعة والرد على الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة، وتنفيذ حملات مرورية على مركزي سمسطا وببا لمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية، ومنظومة صرف الأسمدة، وأعمال حماية الأراضي، ومراجعة تراخيص وصلاحية الأسمدة والمبيدات والأعلاف.

وفيما يتعلق بإدارة الأراضي والمياه، أشار التقرير إلى إعداد بيان بتطهيرات المساقي الخصوصية التي قام بها الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي وإرساله للإدارة العامة للري والصرف، وحسم عدد من شكاوى المزارعين، منها شكوى أحد المزارعين بناحية البرج بمركز ناصر نتيجة تضرره من تجمع المياه وتحول أرضه إلى مستنقع، فضلًا عن حضور اجتماعات لجنة الري والصرف بديوان عام المحافظة لمناقشة استعاضة تكاليف مشروعات الري والصرف، وموافاة الجهات المختصة ببيانات المتعدين على مجرى نهر النيل لتحصيل قيمة المخالفات، وحضور دورات تدريبية متخصصة، ومتابعة الحقول الإرشادية، ومخاطبة الجهات المختصة لتطهير بعض المساقي الخصوصية بناءً على شكاوى المزارعين.

كما استعرض التقرير جهود إدارة المكافحة، والتي شملت المرور على الزراعات ولقاء المزارعين للتوعية بأهم التوصيات المعتمدة لمكافحة الحشائش بمحصول القمح، واستمرار حملات المتابعة على محلات المبيدات بمراكز المحافظة، وتنفيذ دورات تدريبية عن الاستخدام الأمثل للمبيدات والتخلص الآمن من الملوثات العضوية ضمن برنامج المكافحة المتكاملة.

وفي قطاع الإرشاد الزراعي، تم تنفيذ ندوات إرشادية عن أهم المعاملات الزراعية لمحصول القمح خلال الفترة الحالية، والمرور على الحقول الإرشادية لمتابعة حالة النباتات ومدى التزام المزارعين بالتوصيات، إلى جانب متابعة اللقاءات التنظيمية للمشروع الإيطالي بناحية أفوة بمركز الواسطى، وتنفيذ الزيارة الأولى لمحصول بنجر السكر بمركز إرشادي دنديل، وتنظيم زيارات ميدانية مكثفة لمعهد بحوث أمراض النباتات لحماية المحاصيل الشتوية من الأمراض النباتية.

وفيما يخص منظومة كارت الفلاح، أوضح التقرير أن العدد الكلي للاستمارات المسجلة حتى الآن بلغ 277449 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم اعتمادها 277436 استمارة، كما تم استعراض البيان اليومي لحركة الأسمدة الصيفية بمحافظة بني سويف بتاريخ 25 يناير 2026، والذي أشار إلى أن الكميات المنصرفة من بداية الموسم حتى تاريخه بلغت 21926.55 طن يوريا ونترات.