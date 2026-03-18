دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
الإشراف العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي تعزيز العلاقات والتنسيق لاحتواء التصعيد الإقليمي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الهولندي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الهولندي
فرناس حفظي

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً من  "توم بيريندسن" وزير خارجية هولندا الجديد يوم الأربعاء ١٨ مارس، لبحث العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة. 

استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بتقديم التهنئة لوزير خارجية هولندا على توليه منصبه الجديد، مؤكداً التطلع للعمل الوثيق مع الحكومة الجديدة للبناء على الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر وهولندا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى الفرص الواعدة المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات ومنها الطاقة المتجددة، داعياً الجانب الهولندي إلى تعزيز استثماراته في مصر والاستفادة من الفرص والحوافز المتعددة، خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. كما ثمن التعاون البناء القائم بين البلدين فى ملف الهجرة، وفي مجال استرداد الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، مشيداً في هذا السياق بالجهود المشتركة التي أسفرت عن استعادة عدد من الآثار المصرية المهربة، بما يؤكد حرص البلدين على مكافحة الاتجار في الآثار المصرية بالخارج.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لدعم هولندا لسرعة تحويل الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر لدعم الموازنة المصرية، وذلك للتعامل مع التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري علي الأوضاع الاقتصادية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ونفقات الشحن والتأمين البحري، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى.

وتناول الاتصال التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، مطلعاً نظيره الهولندي على نتائج الجولة الأخيرة التي أجرها لعدد من الدول الخليجية والأردن تأكيداً على دعم مصر وتضامنها الكامل معها. وشدد في هذا الصدد على إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية علي أراضي الدول العربية الشقيقة، منوهاً بأن المساس بسيادة أي دولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والعربي. 

ونوه بضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنيب المنطقة حرب إقليمية شاملة أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية الوخيمة الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الهولندي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أرحب، مثمناً الدور المصري الداعم للاستقرار في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد الاقليمى الراهن، مشيداً بحكمة القيادة المصرية فى التعامل مع التطورات الراهنة. كما أعرب كذلك عن التقدير للجهود التى بذلتها مصر لإجلاء رعايا الدول الأوروبية العالقين ومن ضمنها هولندا من المنطقة عبر الأراضي المصرية.

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

