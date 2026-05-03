طارق فهمي: العلاقات المصرية السورية تشهد تطورًا مفصليًا يعكس عمق الروابط التاريخية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية السورية تشهد تطورًا مفصليًا يعكس عمق الروابط التاريخية القائمة على المصالح المشتركة.

وتابع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره السوري يأتي استكمالًا لخطوات سابقة، من بينها القمة التشاورية العربية الأوروبية ولقاءات اتحاد الغرف التجارية، مما يعزز التنسيق المستمر بين القاهرة ودمشق في مختلف الملفات الإقليمية.

تحول المقاربة الاقتصادية إلى انفتاح سياسي

وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المقاربة الاقتصادية كانت هي المفتاح الذي فتح الباب أمام هذا التقارب، لكنها تتحول الآن وبشكل واضح إلى مقاربة سياسية شاملة.