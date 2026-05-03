صلاح الشرنوبي: الوطن العربي خسر واحدا من أهم الفنانين بفقدان هاني شاكر

أكد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، أن الوطن العربي خسر واحدا من أهم الفنانين والمبدعين، وهو الفنان هاني شاكر، مضيفا: نقدم تعازينا للشعب المصري بأكمله.

وقال صلاح الشرنوبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن الفنان هاني شاكر واحدا من أصحاب الفن الراقي العريق الذي لا يتلوث بفعل الزمن أو الإٍستحداثات التي تمت وكان له باع في الأغاني الوطنية.

وتابع الموسيقار صلاح الشرنوبي، أنه كان لي الشرف في التعامل معه على مستوى من 10 إلى 12 أغنية، مؤكدا أنه كان شخص جميل ومحترم، وكان يعد من روائح الزمن الجميل.