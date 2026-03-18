دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
مدبولي: مصر بقيادة الرئيس السيسي تعمل على إرساء السلام في المنطقة

محمود مطاوع

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وجميع أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يمُن على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار، وأن يُعيد الله هذه المناسبة علينا جميعا بالخير والنماء والازدهار.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بمناسبة إجازة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة، يجب رفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية؛ للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال فترة الإجازات، ولا سيما مع التوقعات بحدوث أمطار وسيول في بعض مناطق الجمهورية.

كما يتعين قيام الجهات المختصة بإحكام الرقابة على مختلف الأسواق؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الاستراتيجية في المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتصدي لحدوث أي تلاعب في الأسعار، أو إخفاء سلعة معينة؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن التصدي بكل حزم لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، مع الالتزام بتفعيل غرف الأزمات بجميع الوزارات المعنية والمحافظات خلال هذه الفترة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء لتناول بعض النشاطات الرئاسية التي قام بها رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه في إطار المساعي التي تبذلها الدولة المصرية وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب الدائرة حاليا في المنطقة في أقرب وقت، أجرى الرئيس عدة اتصالات هاتفية بعدد من ملوك وقادة بعض الدول العربية والخليجية خلال الأيام الماضية؛ وذلك لتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة لهذه الدول الشقيقة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وفي الإطار ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، للاطلاع على تقرير شامل حول الجولة التي قام بها الوزير لعدد من الدول العربية الشقيقة؛ وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتشاور المصري – الخليجي – العربي إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإيصال رسالة تضامن ودعم للأشقاء العرب.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على إرساء السلام في المنطقة وتبذل من أجل ذلك جهودا كبيرة مخلصة، وهو ما أكده  رئيس الجمهورية في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيرا لما ذكره الرئيس من أن مصر تبعث "رسالة سلام من أرض السلام في ليلة السلام".

كما أشار رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده السيد الرئيس للاطلاع على المخطط العام لتطوير ميناء دمياط والمشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، فضلا عن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري ٦ أكتوبر.

وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات المتتالية للجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسته وكان آخرها أمس؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية، وكذا ما يتعلق بملف الطاقة.

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

القابضة لمياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم للطلاب

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

تكريم حفظه القرآن الكريم

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

