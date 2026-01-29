محافظ بني سويف: تكليف التفتيش المالي والإداري بمراجعة الموقف القانوني لإحدى مزارع الدواجن بمركز ناصر

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،صرف إعانة عاجلة من المحافظة، لأرملة مقيمة بإحدى قرى مركز بني سويف شرق النيل، نظرا لظروفها الاجتماعية والمادية الحرجة،خاصة وأن لديها 3 أطفال في مراحل التعليم ، وكلف التضامن بدراسة حالتها وصرف مساعدة منتظمة على دفعات لمدة 6 أشهر، بجانب التنسيق مع المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لإدراج أسرتها ضمن المساعدات الموسمية المرتبطة بالمناسبات والأعياد والعمل على توفير الحماية الاجتماعية لأفراد الأسرة التي ليس لها عائل سوى الأم بعد وفاة الزوج رب الأسرة

كما أمر المحافظ بإعانة فورية من المحافظة ، بجانب مساعدة من التضامن تُصرف لمدة 6 أشهر متتالية ، لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية ، والتي قامت بعرض مشكلتها وحالتها الإنسانية ، باعتبارها العائل لأسرتها المكونة من 5 أبناء في مراحل التعليم " احدهما بالصف الثالث الثانوي الأزهري ، والأخر بالثالث الإعدادي ، وشقيقان في المرحلتين الابتدائية والإعدادية " وذلك بخلاف الشقيقة الكبرى من ذوي الإعاقة ومقيمة بمستشفى الوفاء والأمل بالقاهرة منذ 3 سنوات لعلاجها من شلل دماغي وتوتري تيبسي وتحتاج بصفة مستمرة لجلسات علاج طبيعي،في الوقت الذي يُعاني فيه الزوج من مرض بالعين يعوقه عن العمل ،مما اُضطر معه شقيقان ترك الدراسة وعدم استكمال التعليم بعد أن وصلا للشهادتين الثانوية والإعدادية

وكلف المحافظ المختصين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية من الصحة والتضامن لتوفير الرعاية الصحية للزوج الذي يعاني من مرض في العين بالتنسيق مع مستشفى الرمد ، بجانب التواصل مع إدارة مستشفى الوفاء والأمل لبحث سبل وآليات تقديم مزيد من التيسيرات الخاصة بتخفيض رسوم الإقامة وتوفير العلاج المقرر للابنة من ذوي الإعاقة ، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية لإدراج الأسرة ضمن خطة المساعدات سواء العينية أو المادية

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح،الذي عقده المحافظ، ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين ،لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها ،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

وكلف المحافظ إدارة التفتيش والمالي والإداري بديوان عام المحافظة، بفحص الشكوى التي تقدم بها بعض أهالي إحدى عزب قرية المنصورة بمركز ناضر ،يتضررون فيها من مزرعة دواجن ملكية خاصة لأحد المواطنين داخل الكتلة السكنية ،حيث تبين أثناء طرح الشكوى ومناقشتها في اللقاء عدم وضوح بعض النقاط والتفاصيل المهمة بجانب بعض المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق ،

وقد استمع المحافظ لتفاصيل المشكلة التي أشار فيها المواطن إلى أن المزرعة محل الشكوى داخل الكتلة السكنية بالعزبة وتبعد

عن منزل الشاكي بنحو 150 متراً وتم توصيل المرافق لها "خلسة" ويتم إلقاء مخلفات المزرعة أمام منازل المواطنين "على حد تعبير المواطن"

وعليه أحال المحافظ موضوع الشكوى للتفتيش المالي والإداري لفحصه ومراجعة أوراق ومستندات الترخيص وقرار الإحلال والتجديد والتنسيق مع الزراعة للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالأمان الحيوي ومراجعة موقف توصيل المرافق وذلك بالتنسيق والمتابعة مع الوحدة المحلية والمتغيرات المكانية وإعداد تقرير واف بكافة الملابسات والتفاصيل لاتخاذ القرار المناسب في إطار الالتزام بالقانون والقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن

واستمع المحافظ للشكوى التي تقدم بعض أهالي عزبة أبو القاسم بالكوم الأحمر من تكرار انسداد وطفح مياه الصرف الصحي ، على الرغم من أعمال إصلاحها اكثر من مرة بمعرفة المختصين من شركة المياه ، موجها باتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول فنية لمنع تكرارها ،حيث أفاد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه يجرى حاليا أعمال الإصلاح ، وذلك بالتوازي مع وطرح عملية لعمل جسّات للتربة في بعض الأجزاء التي تتعرض لهبوط أرضي مما يجعل مواسير وخطوط الشبكة عرضة للكسر المتكرر

وتضمن اللقاء طرح ومناقشة شكوى تقدم بها أحد المواطنين من مركز بني سويف يتضرر فيها من قيام أحد الجيران بالتعدي على خط التنظيم بإقامة بناء مُخالف واستقطاع قطعة من الشارع المُعتمد على الخريطة المخطط التفصيلي لاهناسيا الخضراء ، حيث أمر المحافظ التفتيش المالي والإداري بفحص الموضوع وإعداد مذكرة شاملة بالوضع الحالي وبيان كافة التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب وبيان أوجه التقصير لاتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين .