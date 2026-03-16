مسلسل الكينج الحلقة 27 .. هدية تعلن خبر حملها لحمزة ووفاة والدته بالخطأ

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل “الكينج” العديد من الاحداث فى حياة حمزة وتحديات جديدة تواجه زمزم .

وبدأت الحلقة بإقتحام بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل) منزل طليقته زمزم (حنان مطاوع) ويأخذ ابنهما منها وتدخل فى حالة انهيار وتطلب من عرفة الشاطر (ايمن عزب ) ان يساعدها فى رجوع ابنها وبالفعل يعود ابنها لها مجددا.

وتعود هدية (ميرنا جميل) الى منزلها وتخبر حمزة بأنها كانت تقيم عند زمزم بعد ان هربت من المصحة وتخبر حمزة انها حامل وفى نفس التوقيت يستعد حمزة للذهاب لحفل زفاف اخته زمزم على عرفة الشاطر ولكن يتحول الفرح لعزاء بعد مقتل عرفة فى حفل الزفاف ، ويعلم حمزة ان والدته (لبنى ونس) ايضا توفت عن طريق الخطأ بعد ان شربت الشاى الذى كان به سم والممرضة كانت تريد موت حمزة.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.