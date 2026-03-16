مسلسل فن الحرب الحلقة 27 .. زياد يهدد مصطفى العسال بالحبس

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 27 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يقوم زياد “يوسف الشريف” بتهديد مصطفى العسال بالحبس والذى يرغب فى الزواج من شقيقته وذلك بعد ان اكتشف تورطه مع ياسمين في النصب على سليمان النشار.

ويعلم زياد من حسن شقيق ياسمين ماضيها ومحاولتها لقتله وقتل زوجها السابق الذي كان يعمل تاجر مخدرات، كما يسعي زياد لإنقاذ سيد وصفية بعدما أوقعتهما ياسمين وتم القبض عليهما.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها: “رقم مجهول، والصياد، ولعبة إبليس، وكفر دلهاب، والنهاية".