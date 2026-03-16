مسلسل المداح 6 الحلقة 28 .. حمادة هلال يفك شفرة تاريخ النهاية

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل "المداح 6: أسطورة النهاية" الكثير من الأسرار الغامضة، حيث بدأت المواجهة تأخذ منحى تفسيريا عميقا، تمكنت الطفلة "جنة" من فك شفرة "تاريخ النهاية" (6/6/2026)، وهو الموعد الذي حدده "سميح" (فتحي عبدالوهاب) كقربان لخروج الشيطان الأكبر، وهو ما يفسر استماتته في جمع الأطفال "المبروكين".

على الجانب الآخر، قدم "حسن" (خالد سرحان) وعيا مجتمعيا هاما بفضحه لجمعية "تنوير" ووصفها بجمعية "تقوير العقول"، في إشارة ذكية لتيارات تضليل الدين، مع إشادة لافتة بدور الشرطة في تنقية المجتمع من هذه الشبكات، أما "رحاب"، فلا تزال تعيش حالة من التغييب الذي قد ينتهي بنهاية مأساوية أو توبة نصوحة.

في عالم الماورائيات، ظهر "عماد" (تمر شلتوت) ليقود "صابر" (حمادة هلال) نحو حقيقة "صفاء"، موضحا مفهوم "عهد الدم"؛ وهو ميثاق ملزم عبر الأجيال لا ينتهي إلا بكسره بنفس القوة أو إطفاء رمزه.

كما اكتشف صابر أن "صفاء" كانت ضحية لعهد قديم موروث، مما دفعه لخوض مغامرة روحية بـ "لوح الزمرد" في عالم الجن، وبفضل قوته وإيمانه، تمكن صابر من إطفاء نيران العهد، متمتعا بحماية اللوح التي منحته القدرة على التنقل بروحه والانتصار على ألاعيب "سميح"، لتبقى المواجهة الأخيرة مع "قزح" هي الرهان القادم في معركة النور ضد الظلام.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.