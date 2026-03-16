قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
فن وثقافة

رشا مهدي : شخصية شيرين في اللون الأزرق تجربة تمثيلية مرهقة

عبرت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال على شخصية "شيرين" التي قدمتها في مسلسل "اللون الأزرق".

وقالت رشا، إن شخصية "شيرين" تُعد من أمتع الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارها الفني، موضحة أنها أحبت الدور منذ قراءته لأنه يعكس شخصية إنسانية وإيجابية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها.

وأضافت: "شيرين شخصية إيجابية جدًا وبتحب تساعد اللي حواليها، وحتى وهي مريضة ما استسلمتش للمرض، دايمًا بتحاول تبان قوية".

وكشفت عن صعوبة تجسيد الحالة النفسية للشخصية، قائلة: “دايمًا جواها خوف وقلق، وحاسة إنها مش هتعيش كتير، و في نفس الوقت بتحاول تبان مبسوطة وتساند اللي حواليها بطريقة إيجابية، وده كان صعب جدًا تجسيده لأنك لازم تبين حاجة على وشك غير الصراع الداخلي اللي جواها.”

وتابعت: "حتى أبسط مشهد زي إنها تقول صباح الخير ما كانش سهل، لأن مشاعر شيرين تقيلة وصعبة، والدور كان مليان تفاصيل ومشاعر كتير، وده كان متعب بالنسبة لي".

وعن تعاونها مع مخرج العمل، أشادت رشا مهدي بالمخرج سعد الهنداوي، مؤكدة أنه يهتم بالتفاصيل بشكل كبير، وقالت: "استمتعت جدًا بالشغل معاه، لأنه بيهتم بالتفاصيل واشتغلنا سوا على رسم ملامح الشخصية، وده أضافلي كتير".

كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع النجوم المشاركين في المسلسل، ومن بينهم جومانا مراد وأحمد رزق، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مريحة للغاية.

واختتمت: "حبيت قصة المسلسل لأنها بتدخل جوه كل شخصية، وبتورينا مشاعر كتير زي الحب والألم والتماسك".

قصة مسلسل اللون الأزرق

تدور أحداث مسلسل اللون الأزرق في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يسلّط الضوء على حكاية "آمنة" التي تعود إلى مصر برفقة زوجها "أدهم" وابنهما "حمزة" بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ ومع عودتهم، تجد الأسرة نفسها أمام تحديات صعبة، خاصة مع محاولاتهم استكمال رحلة علاج الابن المصاب بطيف التوحد.

ومع تصاعد الأحداث، تواجه "آمنة" ضغوطًا نفسية ومهنية متزايدة، بينما تلاحقها هواجس حلم متكرر يوحي باقتراب رحيلها، ما يزيد من مخاوفها وقلقها الدائم من فكرة ترك طفلها وحيدًا في مواجهة مجتمع قاس قد لا يراعي ظروفه الخاصة.

أبطال مسلسل اللون الأزرق

يضم مسلسل اللون الأزرق نخبة من النجوم، وهم  جومانا مراد وأحمد رزق، إلى جانب كل من رشا مهدي، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، نور محمود، والطفل علي، ومن إنتاج الباتروس للإنتاج الفني، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سعد الهنداوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

ترشيحاتنا

فتاوى

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

