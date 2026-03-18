دراما وإعلانات رمضان 2026.. نماذج إيجابية تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن لجنة رصد دراما رمضان 2026 بالمجلس تعمل على متابعة وتحليل ما تضمنته إعلانات ومسلسلات هذا الموسم من صور تمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في ضوء حرص المجلس على تعزيز الصورة الإيجابية، ودعم مفاهيم الدمج والتمكين، والتصدي لأي صور نمطية أو سلبية قد تؤثر على وعي المجتمع بحقوق هذه الفئة.

ويأتي ذلك في إطار عمل لجنة الرصد التابعة للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم تشكيلها بقرار رسمي، برئاسة د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتضم في عضويتها من ذوي الخبرة والشخصيات العامة كلاً من: المنتج هشام سليمان، الفنان أيمن الشيوي، الكاتبة سماح أبو بكر، السيناريست د.سوسن عزت، الفنان حمزة العيلي، النائبة والروائية ضحى عاصي، ومن المجلس رشا عبد المنعم المستشار الثقافي وهند فتحي المتحدث الرسمي ود. ياسمين مطر استشاري الإعاقات ومحمد عبد الرحمن عضواً قانونياً.

وتتولى اللجنة متابعة ما يُعرض في وسائل الإعلام والأعمال الدرامية والإعلانية، وتحليل مضمونها، وإعداد تقارير تتضمن الملاحظات والتوصيات اللازمة، بما يضمن تقديم صورة عادلة ومنصفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتفق مع القوانين والمواثيق الوطنية والدولية ذات الصلة.

وفي تقرير مبدئي أوضحت لجنة الرصد أن عدداً من الإعلانات التي تم عرضها خلال شهر رمضان تناولت ظهور الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة إيجابية تعكس قدرتهم على المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومن بينها إعلانات أظهرت نماذج من الأشخاص الصم، وذوي الإعاقة الحركية والبصرية، مع إبراز استخدام لغة الإشارة ووسائل الإتاحة المختلفة، بما يعزز مفهوم الدمج الاجتماعي ويؤكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من نسيج المجتمع.

كما رصدت اللجنة عدداً من الأعمال الدرامية التي تضمنت شخصيات من ذوي الإعاقة أو تناولت قضاياهم بشكل مباشر، حيث قدمت بعض هذه الأعمال نماذج إنسانية واقعية تسهم في رفع وعي المجتمع بالتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتدعم فكرة تقبل الاختلاف واحترام التنوع داخل المجتمع.

ومن جانبها صرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يثمن الجهود التي بذلتها بعض الأعمال الدرامية والإعلانات في تقديم نماذج إيجابية تعكس قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتبرز حقهم في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن الإعلام والدراما لهما دور محوري في تشكيل وعي المجتمع، وأن الصورة العادلة والمنصفة تسهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز.

وأضافت أن المجلس سيواصل من خلال لجنة الرصد متابعة ما يتم تقديمه في وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على توجيه الرسائل التوعوية والتوصيات اللازمة، بما يضمن تقديم محتوى يحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز دمجهم الكامل في المجتمع.