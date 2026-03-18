الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات



أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين "دميتري بيسكوف أن تقرير وول ستريت جورنال بشأن تزويد موسكو لإيران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات كاذب.

وقال الكرملين في بيان له : الغالبية العظمى من التقارير الإعلامية المتعلقة بالصراع الإيراني هي مجرد تسريبات مضللة.

فيما أدانت روسيا بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية.

وفي سياق أخر ؛ ذكر الكرملين في بيانه : موسكو لم تتلق أي إشارات من الأوروبيين تفيد برغبتهم في الدخول في حوار في إطار التعاون في مجال الطاقة وروسيا لا ترى مشاركة الدول الأوروبية في المفاوضات بشأن أوكرانيا مفيدة.

وتابع : بوتين منفتح دائما على مناقشة القضايا الأكثر إلحاحا لذا لم يفت الأوان بعد ليرسل الأوروبيون إشارات حول استعدادهم للتعاون في مجال الطاقة.



وخُتم بيان الكرملين بالقول: مسألة تعليمات بوتين بشأن جدوى الخروج المبكر من سوق الغاز الأوروبية قيد الدراسة وتتطلب تحليلاً معمقًا.