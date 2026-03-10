الكرملين: بوتين يؤكد لبزشكيان موقفه الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، موقف روسيا الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.



وقال الكرملين في بيان صحفي نقلته وكالة "سبوتنك الروسية": "إن الرئيسان ناقشا الوضع في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران"، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين أكد موقف موسكو الداعم لخفض التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "شكر الرئيس الإيراني، روسيا على دعمها، ولا سيما تقديمها مساعدات إنسانية لإيران".



وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن القيادة الروسية تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وحل الأزمة الحادة المحيطة بإيران بشكل سريع، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية حول الجمهورية الإسلامية.

