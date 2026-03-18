ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 18 / 3 / 2026 النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2024/2025 مقارنة بعـام 2023/2024 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:



الودائع المصرفية



ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2024/2025 لتصل إلى 14887.3 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 24.1٪ عن عام 2023/2024 و حققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات:

- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8872.2 مليار جـنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 26.2 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.0 ٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطــــاع العائــلـــــي علــــــي نسبة 59.6 ٪ مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

- بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 2406.5 ملـيار جنـيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 21.1٪ عن العام السابق، حيث استحــــــــوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 79.0 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.2% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

- بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيـــــة لقطــــــاع الخدمــات العــام 1563.8 مليار جنيه عام 2024/2025 بنسبة انخفاض قدرها 2.4٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 96.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 10.5% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.





الائتمان المصرفي

ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 9351.0 مليـــــــار جنيـــــــــه عـــــــــام 2024/2025 بنسبـــة زيــــــــــادة قـدرهـــــــــا 29.6٪ عـن عــام 2023/2024، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث :

- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 2727.7 مليـار جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 23.1 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطـــــــاع الخـــــاص المنظــــم إلى 2251.1 مليار جنيه، بما يمثل 82.5 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 29.2% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.

- بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 4021.1 مليـار جنيه عام 2024/2025 بنسبة زيادة قدرها 30.6٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 3575.1 مليار جنيه بما يمثــل 88.9%مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 43.0 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.

- بلــــــــغ فائـــــــض السيولـــــــــة لــــــــــدى الجهــــــــاز المصرفــــــى 5536.3 مليار جنيه عــام 2024/2025 بنسبــة زيادة قدرها 15.9 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 37.2% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.