الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
6 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر مارس 2026

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر مارس 2026 ، مؤكدةً انه في اطار الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية تقرر الآتي :

  • يتم إعداد امتحانات شهر مارس 2026 على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس
  • يتم اعداد كل امتحان من  امتحانات شهر مارس 2026  من ثلاثة نماذج مختلفة
  • تتولى الإداراة التعليمية مسئولية تصوير  امتحانات شهر مارس 2026  ، ولا تحمل المدارس أي أعباء مالية
  • تعقد  امتحانات شهر مارس 2026 في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل مصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية
  • تعد جميع أسئلة  امتحانات شهر مارس 2026  من خلال أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة كتيب التقييمات ، ويحذر مخالفة ذلك، وتقع المسئولية على واضع الامتحان وعلى الموجهين العموم متابعة هذا الأمر جيدا
  • التأكيد على تضمين أسئلة حفظ القرآن الكريم في امتحانات التربية الدينية ، طبقا لما ورد بمواصفات الورقة الامتحانية
  • تكليف موجهي الصفوف الأولى بتطبيق ما ورد بالمادة الرابعة والخامسة بالقرار الوزاري ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ بكل دقة

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث  قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة 

