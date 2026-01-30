قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة بني سويف | تفاصيل بالصور

فريق طبي مستشفي الجامعة ببني سويف
فريق طبي مستشفي الجامعة ببني سويف

اعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح فريق طبى في استئصال ورم بالغدة النخامية باستخدام المنظار الأنفي الضوئي دون جراحة خارجية، وتحت إشراف الدكتور هاني حامد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف ، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ، والدكتور رامز رضا رئيس قسم جراحة الأنف والاذن والحنجرة ، والدكتور محمد شعبان ابو العلا رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ، والدكتور حاتم المعتز رئيس قسم التخدير .

وأوضح رئيس الجامعة، ان الفريق الطبى كان مشترك من قسمي جراحة الأنف والأذن والحنجرة وقسم جراحة المخ والأعصاب ، حيث نجح الفريق في استئصال ورم بالغدة النخامية لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما باستعمال المنظار الأنفي الضوئي دون الحاجة إلى عمل جراحة خارجية ، لافتا إلى ان هذا  النوع من العمليات الفريدة لا يتم الا في المستشفيات الجامعية.

واشار الدكتور هانى حامد ان  الجراحة تمت بمشاركة فريق تكون من:  

الدكتور أيمن سمير (أستاذ مساعد الأنف والأذن بالقصر العيني) الدكتور أحمد حلمي (مدرس الأنف والأذن) والدكتور اسلام حسن (مدرس الأنف والأذن)
والدكتور محمد شعبان (أستاذ المخ والأعصاب)
والدكتور حسام دياب (مدرس المخ والأعصاب)
والدكتور محمد نجيب (مدرس مساعد المخ والأعصاب)
والدكتوره سماء رشوان (أستاذ التخدير)
والدكتوره مريان عبدالسيد (مدرس التخدير)
والدكتوره دنيا عادل (مدرس مساعد التخدير)
والدكتوره هاجر عصام (مدرس مساعد التخدير)
و أطباء مقيمين من قسم الأنف والأذن والحنجرة : 
وليد خالد ،محمد صابر
أحمد عصام
و أطباء مقيمين من قسم المخ والأعصاب :
محمد سيف ،زياد المصري ،عزام أحمد
و أطباء مقيمين من قسم التخدير : 
أنس عبدالرحمن، فاطمة محمد،  زينب محمد


من جانبه ، قدم الدكتور عماد البنا تحيه شكر وتقدير إلى  الدكتوره هبة نجم (مدير العمليات) وذلك لمجهوداتها في تسهيل إجراءات دخول الحالة وتقديم الرعاية اللازمة وكذلك إلى فريق تمريض العمليات المتخصصة.


 

