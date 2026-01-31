جامعة بني سويف: انطلاق تدريب برنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة

اعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انطلاق فعاليات التدريب الثاني لبرنامج التعليم المدمج، بكلية الزراعة ، وذلك في إطار حرص الجامعة على ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة.

أقيم التدريب تحت رعاية الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور عبد اللطيف هشام عميد الكلية، و الدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعليم المدمج، و الدكتور وائل الشيخ المنسق الأكاديمي للبرنامج، وبمشاركة الدكتور ناجي حامد رئيس قسم الإنتاج الحيواني والداجني.

واوضح رئيس الجامعة ان تدريب الطلاب تم داخل مزرعة ومعامل كلية الزراعه باستخدام أحدث التقنيات في مجال الإنتاج الحيواني والداجني، بما يعزز مهاراتهم المعرفية ويؤهلهم لمتطلبات سوق العمل ، مؤكدا حرص الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة يواكب التطورات الحديثة في المجالات الزراعية المختلفة.

شارك في التدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس؛ حيث حاضر الدكتور أحمد هلال حول أهمية التسمين والإنتاج وإدارة المزارع، بينما تناول الدكتور خميس إمام خطوات تربية الدواجن وكيفية تحويلها إلى مشروعات مربحة.

وقد أظهر الطلاب تفاعلاً كبيرًا من خلال المشاركة في الأنشطة وطرح الأسئلة ومناقشة الموضوعات المطروحة، مما يعكس اهتمامهم واستعدادهم لتطبيق ما تعلموه عمليًا.