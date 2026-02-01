الأرصاد تحذر: الطقس بارد صباحًا حتى السبت.. وشبورة تضرب الطرق من الفجر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود طقس بارد في الصباح الباكر، بداية من بعد غدٍ، الثلاثاء 3 فبراير، يستمر حتى السبت 7 فبراير، يكون مائلا للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، دافئا على جنوب الصعيد، بارد ليلاً، بالإضافة إلى شبورة مائية من 3 إلى 10 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، خلال الفترة ذاتها.

طقس الإثنين 2 فبراير

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس باردا ليلًا.

الطقس

وعن الظواهر الجوية، هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد ضعيفة جدا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة/ العظمى/ الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 24 11

بنها 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 23 14

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 13

العريش 25 11

رفح 24 10

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

كاترين 19 06

الطور 27 13

طابا 26 10

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 21 12

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 16

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

مرسى حميرة 27 16

أبرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 31 11

أسوان 31 13

الوادي الجديد 29 08

أبو سمبل 29 10

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة/ العظمى/ الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 15

المنامة 23 17

أبو ظبي 29 15

الدوحة 27 17

الكويت 26 15

دمشق 20 08

بيروت 21 14

عمان 21 08

القدس 22 09

غزة 21 14

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 20 11

الجزائر 20 11

الرباط 16 11

نواكشوط 32 17

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة/ العظمى/ الصغرى

أنقرة 14 02

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 06 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 04

روما 14 08

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 08- 12-

موسكو 16- 24-

نيويورك 01- 10-

واشنطن 00 11-

أديس أبابا 24 11