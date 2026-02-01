قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب محل في البحيرة
الكونفدرالية| شباب بلوزداد الجزائري يتصدر مجموعته بالفوز على ستيلينبوش
شريحة الأسرة.. اقتراح برلماني لتطبيق نظام يتيح الرقابة والتحكم في استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل
تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق
ريال مدريد يقتنص فوزًا قاتلًا من رايو فاييكانو في الدوري الإسباني
دعاء الإفطار أول الأيام البيض من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
قرارات جديدة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. تفاصيل
تعيين المهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية رئيسًا لجهاز شئون البيئة
إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنبيه جوي: نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارآ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا.

نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق

وعن الظواهر الجوية هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة جدآ إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 25 12

6 أكتوبر 24 11

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 12

وادي النطرون 25 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 22 12

المنصورة 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 13

طنطا 23 13

دمياط 23 14

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 13

العريش 25 11

رفح 24 10

رأس سدر 26 12

نخل 25 10

كاترين 19 06

الطور 27 13

طابا 26 10

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

الإسكندرية 22 12

العلمين 20 11

مطروح 20 11

السلوم 21 12

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

سفاجا 27 14

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 16

حلايب 26 18

أبو رماد 27 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 26 17

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 26 09

أسيوط 27 10

سوهاج 28 12

قنا 29 12

الأقصر 31 11

أسوان 31 13

الوادي الجديد 29 08

أبوسمبل 29 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 22

المدينة المنورة 32 19

الرياض 32 15

المنامة 23 17

أبوظبي 29 15

الدوحة 27 17

الكويت 26 15

دمشق 20 08

بيروت 21 14

عمان 21 08

القدس 22 09

غزة 21 14

بغداد 25 13

مسقط 24 20

صنعاء 24 06

الخرطوم 34 20

طرابلس 21 12

تونس 20 11

الجزائر 20 11

الرباط 16 11

نواكشوط 32 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 14 02

إسطنبول 08 03

إسلام آباد 18 09

نيودلهي 22 12

جاكرتا 29 23

بكين 06 06-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 11 01

أثينا 15 04

روما 14 08

باريس 09 06

مدريد 11 03

برلين 05- 10-

لندن 10 06

مونتريال 08- 12-

موسكو 16- 24-

نيويورك 01- 10-

واشنطن 00 11-

أديس أبابا 24 11

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية البحر الأحمر الأرصاد أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الشرقية

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

فورد

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد