قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الأردنية خارطة طريق للعمل العربي المشترك

ثَمَّن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، موضحًا أن حرص الرئيس السيسي على استقباله في المطار واصطحابه ثم توديعه بنفسه؛ يعكس دبلوماسية الأخوة التي تُميز العلاقات المصرية الأردنية.

وأشاد "محمود"، في بيان، بموقف الزعيمين الراسخ الذي يقطع الطريق أمام أي سيناريوهات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن تركيز اللقاء على إعادة الإعمار والتعافي المبكر؛ يعكس نضجًا سياسيًا ينظر لما بعد انتهاء العمليات العسكرية، ويضع احتياجات الإنسان الفلسطيني في المقدمة.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن تشديد الزعيمين على خفض التوتر الإقليمي يثبت أن التنسيق المصري الأردني يُمثل صمام أمان يمنع انجراف المنطقة نحو المجهول، وهو ما يمنح شعوب المنطقة الأمل في وجود قيادات تضع الاستقرار كأولوية قصوى.

وأشار إلى أن تطرق اللقاء إلى اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ يعكس حرصًا على مأسسة العلاقات، بحيث لا تكون مجرد توافق سياسي بين القادة؛ بل تعاونًا اقتصاديًا ومجتمعيًا يلمس المواطن في كلا البلدين أثره في حياته اليومية.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تُجسد نموذجًا يُحتذى به في العمل العربي المشترك الصادق والفعّال، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في توقيت دقيق تمر به المنطقة، مما يبرز أهمية التشاور المستمر كأداة لإدارة الأزمات الإقليمية وتوحيد المواقف العربية.

ونوه بأن الحكمة السياسية تتجلى في تشديد الزعيمين على سيادة الدول والوسائل السلمية، وهذا الخطاب العقلاني يُمثل صمام أمان ضد الانزلاق إلى صراعات إقليمية أوسع، ويؤكد أن القاهرة والأردن هما ركيزتا الاتزان في المنطقة، لافتا إلى أن هذا اللقاء يمثل خارطة طريق للعمل العربي المشترك، وبناء التحالفات القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة المصير.

وأكد أن القمة المصرية الأردنية تُقدم نموذجًا للاستقرار والتشاور العقلاني، موضحًا أن التنسيق الوثيق بين البلدين يُمثل حائط صد أساسي ضد محاولات فرض واقع جديد في المنطقة لا يلبي طموحات شعوبها.