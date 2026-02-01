هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على القناة الأولى: “إننا نعيش أجواءً أقرب إلى أجواء الربيع، وذلك لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية”.

وأضافت: “هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، بأعلى من 7 أو 6 درجات عن معدلاتها الطبيعية”.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 27 ومحافظات الصعيد تصل إلى 29 درجة، مشددة على أن الطقس ليلا يتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة لتسجل 15 درجة.

ونوهت بوجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، متابعة: “قيم درجات الحرارة ستنخفض ولكن ليس بشكل ملحوظ بداية من الغد، وتعود للارتفاع مرة أخرى بنهاية الأسبوع”.

وشددت على أن البلاد ما زالت في فصل الشتاء ولكن هناك ارتفاعات في درجات الحرارة مؤقتة، موضحة أن الرياح المحملة بالأتربة مستمرة حتى الغد.