عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
توك شو

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، في ظاهرة وصفتها بـ«اتحاد أغسطس مع طوبة»، حيث يجتمع الدفء النسبي نهارًا مع البرودة الشديدة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهارًا على مناطق شمال البلاد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تعود الأجواء الباردة بقوة مع حلول الليل.

نشاط للرياح واضطراب في بعض المناطق

وأوضحت خرائط الطقس وجود نشاط ملحوظ للرياح على عدد من المناطق، تشمل:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية

مدن القناة

وسط سيناء

شمال الصعيد

وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة تلامس 30 درجة جنوبًا

سجلت درجات الحرارة العظمى في القاهرة نحو 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تقترب من 30 درجة مئوية على محافظات جنوب البلاد، وهو ما يعكس الأجواء الصيفية المؤقتة نهارًا، قبل أن تعود الأجواء الشتوية الباردة ليلًا، خاصة في المناطق المفتوحة والجبلية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

حالته معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية جنوبية شرقية، ما يسمح نسبيًا بممارسة الأنشطة البحرية مع توخي الحذر.

تفاصيل درجات الحرارة في المحافظات

شهدت معظم المحافظات ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة العظمى، مع انخفاض واضح في الصغرى ليلًا، وجاءت أبرز الدرجات كالتالي:

القاهرة: 25 / 16

الإسكندرية: 25 / 14

الإسماعيلية: 27 / 14

شرم الشيخ: 26 / 16

الغردقة: 26 / 15

الأقصر: 29 / 13

أسوان: 29 / 14

أسيوط: 28 / 12

الوادي الجديد: 28 / 8

سانت كاترين: 20 / 6

وتسجل المناطق الجبلية والصحراوية أقل درجات حرارة صغرى، مع استمرار الإحساس بالبرودة الشديدة ليلًا.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة:

ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر

توخي الحذر من الأتربة في المناطق المكشوفة

متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة مع التقلبات السريعة في الطقس.

الطقس اليوم الطقس اليوم السبت حالة الطقس

