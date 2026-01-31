الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة في طقس اليوم | تفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026، التى تشهد استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة؛ ليسود البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا؛ شمالا مائل للحرارة جنوبا بارد ليلآ.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026

عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم السبت، نوهت الأرصاد بأنها تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط

تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية جنوبية شرقية.

توقعات درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الادارية 24 15

6 أكتوبر 25 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 25 15

بلطيم 25 14

المنصورة 25 15

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 24 15

دمياط 24 14

بورسعيد 25 16

الإسماعيلية 27 14

السويس 25 15

العريش 27 14

رفح 26 13

رأس سدر 25 12

نخل 25 11

كاترين 20 06

الطور 24 12

طابا 23 12

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 26 15

الاسكندرية 25 14

العلمين 24 14

مطروح 24 13

السلوم 23 14

سيوة 26 11

رأس غارب 28 13

سفاجا 26 12

مرسى علم 27 13

شلاتين 27 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 26 15

رأس حدربة 25 17

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 11

أسيوط 28 12

سوهاج 28 12

قنا 28 12

الأقصر 29 13

أسوان 29 14

الوادى الجديد 28 08

أبوسمبل 27 13