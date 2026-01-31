قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة في طقس اليوم | تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير 2026، التى تشهد استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة؛ ليسود البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا؛ شمالا مائل للحرارة جنوبا بارد ليلآ.

توقعات حالة الطقس اليوم  السبت 31 يناير 2026
عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم السبت، نوهت الأرصاد بأنها تشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة البحر المتوسط

 تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

 حالة البحر الأحمر 

تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية جنوبية شرقية.

توقعات درجات الحرارة اليوم 
درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16
العاصمة الادارية 24 15
6 أكتوبر 25 14
بنهــــا 24 15
دمنهور 23 14
وادى النطرون 24 14
كفر الشيخ 25 15
بلطيم 25 14
المنصورة 25 15
الزقازيق 25 16
شبين الكوم 24 15
طنطا 24 15
دمياط 24 14
بورسعيد 25 16
الإسماعيلية 27 14
السويس 25 15
العريش 27 14
رفح 26 13
رأس سدر 25 12
نخل 25 11
كاترين 20 06
الطور 24 12
طابا 23 12
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 26 15
الاسكندرية 25 14
العلمين 24 14
مطروح 24 13
السلوم 23 14
سيوة 26 11
رأس غارب 28 13
سفاجا 26 12
مرسى علم 27 13
شلاتين 27 16
حلايب 24 18
أبو رماد 25 16
مرسى حميرة 27 16
أبــــــرق 27 15
جبل علبة 26 15
رأس حدربة 25 17
الفيوم 26 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 11
أسيوط 28 12
سوهاج 28 12
قنا 28 12
الأقصر 29 13
أسوان 29 14
الوادى الجديد 28 08
أبوسمبل 27 13

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس الظواهر الجوية المتوقعة القاهرة الكبرى حالة البحر المتوسط

