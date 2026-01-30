قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

يسعد جامعة العاصمة (حلوان سابقا) الإعلان عن انطلاق المسابقة الدولية للجامعات بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية ونادى ريال مدريد الاسبانى بعنوان :
EMEA Cisco Networking Academy Cup 2026

هذه المسابقة متاحة لطلاب Cisco Networking Academy في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول CIS ، وتهدف إلى تنمية مهارات الطلاب التقنية ، وتعزيز روح التعاون، وتحفيز الابتكار، مع إتاحة فرصة رائعة للفوز بجوائز مميزة وحضور مباراة لنادى ريال مدريد بأسبانيا.

ونوصي جميع الطلاب بالمشاركة في هذه الفرصة الاستثنائية لتطوير المهارات وبناء مستقبل مهني قوي في مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني والشبكات والتكنولوجيا الرقمية.

من يرغب بالمشاركة في المسابقة فعليه التسجيل والالتحاق ببعض أو كل الكورسات المتاحة بالمسابقة من خلال الضغط علي الرابط الخاص بكل دورة أدناه وذلك للبدء فيها وإكمالها واجتياز الاختبار الخاص بها اونلاين عبر الإنترنت قبل تاريخ 8 مارس 2026.

جميع الدورات مجانية حيث يحصل الطالب على شهادات دولية معتمدة من سيسكو لكل دورة يتم اجتيازها بنجاح.

مجموعة الدورات المتاحة بالمسابقة والتى يمكن للطلاب الالتحاق بها من خلال أكاديمية سيسكو بالجامعة كالأتى:

•Introduction to Cybersecurity
https://www.netacad.com/courses/introduction-to-cybersecurity?courseLang=en-US&instance_id=d63dbc5a-b886-43e2-9d1b-eaf9c49fe846
•Introduction to Modern AI
https://www.netacad.com/courses/introduction-to-modern-ai?courseLang=en-US&instance_id=a29114ad-ae5c-4a7d-8de3-03a3d9f19e58
•Introduction to IoT & Digital Transformation
https://www.netacad.com/courses/introduction-iot?courseLang=en-US&instance_id=7267f734-b1b3-463f-b830-e612d8b49c6c
•Digital Safety & Security Awareness
https://www.netacad.com/courses/digital-safety-security?courseLang=en-US&instance_id=484847d3-ebaa-46ec-9975-dae2321afb9e
•Networking Basics
https://www.netacad.com/courses/networking-basics?courseLang=en-US&instance_id=96b11dc0-954b-4e1a-91e6-4a2810d645eb
•Industrial Networking Essentials
https://www.netacad.com/courses/industrial-networking-essentials?courseLang=en-US&instance_id=41bac2b7-fa75-4401-8855-76c74d40afbe

Network Technician Career Path Exam
https://www.netacad.com/exams/network-technician-pathway?courseLang=en-US&instance_id=f1bb1003-9566-4e9a-a181-f01146c2782a

جامعة العاصمة شركة سيسكو العالمية سيسكو العالمية نادى ريال مدريد الاسبانى

