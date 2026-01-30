فرصة استثنائية لطلاب جامعة العاصمة بالتعاون مع نادي ريال مدريد.. تفاصيل

يسعد جامعة العاصمة (حلوان سابقا) الإعلان عن انطلاق المسابقة الدولية للجامعات بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية ونادى ريال مدريد الاسبانى بعنوان :

EMEA Cisco Networking Academy Cup 2026

هذه المسابقة متاحة لطلاب Cisco Networking Academy في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودول CIS ، وتهدف إلى تنمية مهارات الطلاب التقنية ، وتعزيز روح التعاون، وتحفيز الابتكار، مع إتاحة فرصة رائعة للفوز بجوائز مميزة وحضور مباراة لنادى ريال مدريد بأسبانيا.

ونوصي جميع الطلاب بالمشاركة في هذه الفرصة الاستثنائية لتطوير المهارات وبناء مستقبل مهني قوي في مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني والشبكات والتكنولوجيا الرقمية.

من يرغب بالمشاركة في المسابقة فعليه التسجيل والالتحاق ببعض أو كل الكورسات المتاحة بالمسابقة من خلال الضغط علي الرابط الخاص بكل دورة أدناه وذلك للبدء فيها وإكمالها واجتياز الاختبار الخاص بها اونلاين عبر الإنترنت قبل تاريخ 8 مارس 2026.

جميع الدورات مجانية حيث يحصل الطالب على شهادات دولية معتمدة من سيسكو لكل دورة يتم اجتيازها بنجاح.

مجموعة الدورات المتاحة بالمسابقة والتى يمكن للطلاب الالتحاق بها من خلال أكاديمية سيسكو بالجامعة كالأتى:

•Introduction to Cybersecurity

https://www.netacad.com/courses/introduction-to-cybersecurity?courseLang=en-US&instance_id=d63dbc5a-b886-43e2-9d1b-eaf9c49fe846

•Introduction to Modern AI

https://www.netacad.com/courses/introduction-to-modern-ai?courseLang=en-US&instance_id=a29114ad-ae5c-4a7d-8de3-03a3d9f19e58

•Introduction to IoT & Digital Transformation

https://www.netacad.com/courses/introduction-iot?courseLang=en-US&instance_id=7267f734-b1b3-463f-b830-e612d8b49c6c

•Digital Safety & Security Awareness

https://www.netacad.com/courses/digital-safety-security?courseLang=en-US&instance_id=484847d3-ebaa-46ec-9975-dae2321afb9e

•Networking Basics

https://www.netacad.com/courses/networking-basics?courseLang=en-US&instance_id=96b11dc0-954b-4e1a-91e6-4a2810d645eb

•Industrial Networking Essentials

https://www.netacad.com/courses/industrial-networking-essentials?courseLang=en-US&instance_id=41bac2b7-fa75-4401-8855-76c74d40afbe

Network Technician Career Path Exam

https://www.netacad.com/exams/network-technician-pathway?courseLang=en-US&instance_id=f1bb1003-9566-4e9a-a181-f01146c2782a