اعرف الكيلو بكام.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل شهر رمضان
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا
ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي

متحف الحضارة
متحف الحضارة
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين وتطوير التجربة المتحفية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، أطلق  المتحف النسخة الكورية من خدمة “المرشد الصوتي” داخل قاعة المومياوات الملكية، وذلك بالتعاون مع السفارة الكورية بالقاهرة.

وتأتي إضافة اللغة الكورية ضمن جهود المتحف المستمرة لتوسيع نطاق الخدمة التي تم إطلاقها خلال عام 2024، حيث تنضم إلى اللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في تلبية احتياجات الزائرين من مختلف الجنسيات وتعزيز التواصل الثقافي مع الشعوب المختلفة.

المتحف القومي للحضارة المصرية 

 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن إضافة اللغة الكورية تعكس عمق التعاون المثمر مع السفارة الكورية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن هذا التطوير يأتي استجابة للزيادة الملحوظة في أعداد السائحين الكوريين الوافدين إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن خدمة المرشد الصوتي تتيح للزائرين خوض رحلة معرفية متميزة داخل قاعة المومياوات الملكية، مع الحفاظ على الهدوء والوقار داخل القاعة التي يُحظر بها الإرشاد المباشر.

ومن جانبها، أوضحت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن إدراج اللغة الكورية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة التجربة المتحفية وتعزيز منظومة الخدمات التفاعلية المقدمة للزائرين، مؤكدة ترحيب المتحف بالتعاون مع مختلف السفارات لإضافة مزيد من اللغات إلى خدمة المرشد الصوتي، بما يضمن تلبية احتياجات الزوار من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن خدمة المرشد الصوتي تُقدَّم مقابل رسوم إضافية تُسدد إلى جانب تذكرة دخول المتحف، ويتم الحصول عليها من خلال شباك التذاكر. ويواصل المتحف تقديم الجولات الإرشادية داخل القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري ثلاث مرات يوميًا باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، مع إتاحة إمكانية الحجز الإلكتروني المسبق قبل موعد الزيارة بـ48 ساعة عبر الموقع الرسمي للمتحف.
 

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
قومي المرأة بالشرقية
