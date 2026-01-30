قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط الرياح مستمر

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة، حول الطقس غدًا السبت الموافق 31 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1:3) درجات.

حالة الطقس غدا السبت في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، سيكون باردًا في الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب البلاد، على أن يكون الطقس باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا، المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا السبت، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة – الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة – الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة – الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة – الصغرى 13 درجة

أتربة ورياح تضرب المناطق المكشوفة

حول نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

