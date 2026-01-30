الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ونشاط الرياح مستمر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة، حول الطقس غدًا السبت الموافق 31 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1:3) درجات.

حالة الطقس غدا السبت في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، سيكون باردًا في الصباح الباكر، بينما يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للحرارة على جنوب البلاد، على أن يكون الطقس باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا، المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا السبت، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 درجة – الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة – الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد: العظمى 27 درجة – الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة – الصغرى 13 درجة

أتربة ورياح تضرب المناطق المكشوفة

حول نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على بعض المناطق المكشوفة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.