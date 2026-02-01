أداء جيد لمؤشرات أسواق المال العربية ختام التعاملات اليوم الأحد

أداء أسواق المال العربية في ختام تعاملات الأحد:

ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت بنحو 1.07%

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مُنخفضا

أسواق المال الإماراتية إجازة

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية، في ختام تعاملات اليوم الأحد، إذ ارتفعت بورصات قطر، والكويت، والبحرين، والأردن، وتباينت بورصة مصر، وتراجعت بورصتي مسقط، والسعودية.

فيما يعتبر اليوم الأحد، إجازة أسبوعية لأسواق المال الإماراتية، وتستأنف تعاملاتها غدا الإثنين.

وخلال السطور التالية، نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأحد 1 فبراير 2026.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 29.92 نقطة، أي بنسبة 0.26%، ليصل إلى مستوى 11340.30 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 109 ملايين و898 ألفا و466 سهما، بقيمة 291 مليونا و895 ألفا و361.858 ريالا، عبر تنفيذ 22522 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 678 مليارا و69 مليونا و803 آلاف و19.460 ريالا، مقارنة بـ675 مليارا و658 مليونا و132 ألفا و517.018 ريالا، في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بـ 91.33 نقطة، أو نسبة 1.07%، ليبلغ مستوى 8656.91 نقطة.

وتم تداول 166.5 مليون سهم عبر 12867 صفقة نقدية بقيمة 54.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 67.95 نقطة، أي ما يعادل 0.85%، ليبلغ مستوى 8091.06 نقطة من خلال تداول 81 مليون سهم عبر 6194 صفقة نقدية بقيمة 15.7 مليون دينار.

كما أضاف مؤشر السوق الأول 101.58 نقطة، أو 1.11%، ليبلغ مستوى 9225.52 نقطة من خلال تداول 85.4 مليون سهم عبر 6673 صفقة بقيمة 38.8 مليون دينار.

وكسب مؤشر “رئيسي 50” نحو 70.71 نقطة، أي نسبة 0.83%، ليبلغ مستوى 8594.05 نقطة من خلال تداول 59.8 مليون سهم عبر 4050 صفقة نقدية بقيمة 11.5 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 2,047.41 بارتفاع وقدره 3.32 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال، وقطاع العقارات.

وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,014.52 بارتفاع وقدره 6.47 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و702 ألف و10 أسهم بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و455 ألفًا و264 دينارًا بحرينيًا جرى تنفيذها من خلال 82 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.12%؛ لتصل إلى مستوى 3535.34 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 11.0 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4145 صفقة.

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، حيث تعرض المؤشر الرئيسي لضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، في مقابل استمرار الأداء الإيجابي لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، وسط تداولات نشطة وربح محدود في رأس المال السوقي.

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند 47662 نقطة، متأثرًا بهبوط أسهم قيادية.

وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند 57354 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.26% مسجلًا 21667 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX35 منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.69% ليصل إلى 4867 نقطة.

وواصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان، مكاسبه، بارتفاع 1.86% ليغلق عند 12375 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.61% عند مستوى 17098 نقطة.

وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند 4941 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي حوالي 5 مليارات جنيه ليصل إلى 3.163 تريليون جنيه.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، منخفضا بـ214.60 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11167.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 208 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 227 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" منخفضا أيضا بمقدار 175.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 23734.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة "مسقط 30" اليوم، عند مستوى 6246.50 نقطة منخفضا 83.8 نقطة، أي نسبة 1.32 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 6330.27 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 42 مليونا و888 ألفا و934 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 2.8%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 41 مليونا و740 ألفا و272 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.548% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 33.33 مليار ريال.