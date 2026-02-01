تباين مؤشرات البورصة في ختام الأحد.. صعود الأسهم الصغيرة وتراجع الثلاثيني

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، حيث تعرض المؤشر الرئيسي لضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، في مقابل استمرار الأداء الإيجابي لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، وسط تداولات نشطة وربح محدود في رأس المال السوقي.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 0.26% ليغلق عند 47662 نقطة، متأثرًا بهبوط أسهم قيادية.

صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند 57354 نقطة.

انخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.26% مسجلًا 21667 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX35 منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.69% ليصل إلى 4867 نقطة.

واصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان مكاسبه بارتفاع 1.86% ليغلق عند 12375 نقطة.

صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.61% عند مستوى 17098 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند 4941 نقطة.

بلغت قيمة التداولات نحو 5.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي حوالي 5 مليارات جنيه ليصل إلى 3.163 تريليون جنيه.