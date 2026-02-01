أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية أول تعاملات الأسبوع

افتتحت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، على تباين بين مؤشرات السوق، حيث تراجع المؤشر الرئيسي وسط ضغوط هبوط بعض الأسهم القيادية، فيما سجلت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة صعودًا طفيفًا.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.92% ليغلق عند 47371 نقطة.

وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30” محدد الأوزان بنسبة 0.65% ليصل إلى 56881 نقطة.

فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 30” للعائد الكلي بنسبة 0.86% عند 21549 نقطة.

وتراجع EGX35-LV بنسبة 0.41% ليصل إلى 4819 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” متساوي الأوزان بنسبة 0.20% عند 12170 نقطة.

وصعد “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند 16846 نقطة.