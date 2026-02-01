اتحاد الكرة ينعى شقيقة النائب محمد أبو العينين

تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، في وفاة شقيقته، وعمَّة النائب طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ودعا المجلس وأعضاؤه، المولى- عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة وذويها الصبر والسلوان.

نعت أسرة موقع صدى البلد الإخباري، برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس التحرير، وجميع الصحفيين والعاملين به، المغفور لها بإذن ربها، السيدة الفاضلة مربية الأجيال/ الحاجة خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين.

وتقدم موقع صدى البلد والعاملون به، بخالص العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين، والأسرة الكريمة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون».