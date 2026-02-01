بعد تحويله التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة هانى مهنا وتصريحاته عن شادية وفاتن حمامة

أثار الموسيقار هاني مهنا جدلًا كبيرًا بعد تصريحاته عن كل من الفنانة الراحلة فاتن حمامة والفنانة شادية، حيث ادعى أن شادية كانت تريد تقديم دويتو غنائي مع فاتن حمامة، لكن فاتن حمامة رفضت بعبارة غير لائقة.

عائلة شادية نفت هذه الرواية، وأكدت أن العلاقة بين شادية وفاتن حمامة كانت قائمة على الود والاحترام المتبادل. واتحاد النقابات الفنية قرر إحالة هاني مهنا للتحقيق بسبب هذه التصريحات.

وفى هذا السياق ، علقت ناهد شاكر نجلة شقيقة الفنانة شادية على الموقف ، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «في فيديو اتبعتلي لتخريف شخصا ما.. وأنا مالقتش مكان للفيديو غير سلة المهملات».

بيان اتحاد النقابات الفنية بالتحقيق مع هانى مهنا

وبناء على هذا الجدل ، أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا اليوم يفيد بالتحقيق مع الموسيقار هانى مهنا وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن النجمات شادية وفاتن حمامة.

وجاء فيه: "يدين اتحاد النقابات الفنية بشدة ما صدر من إساءات لرموز الفن المصري والعربي في أحد البرامج التليفزيونية، وعلى لسان الموسيقار هاني مهنا ، ويعرب الاتحاد عن أسفه الشديد لما يحدث من تجاوزات في حق الفن وأبنائه.. حيث تم إحالته للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بما يتفق مع حفظ سمعة وكرامة رموز الفن المصري.

واستكمل البيان: “أكد رؤساء النقابات الفنية، ممثلين في اتحاد النقابات، عن غضبهم الشديد مما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من عبارات خادشة للحياء يندى لها الجبين”.

وقرر اتحاد النقابات الفنية الوقوف بحزم ضد تلك التجاوزات، معلنًا دعمه الكامل لكل رموز الفن المصري، مؤكدًا أن من يتجاوز في حقهم سيتم تحويله إلى مجلس تأديب، وبخاصة من ينتمون إلى النقابات.

كما أشار الاتحاد إلى أن أي تجاوز يصدر من أي شخص من خارج النقابات سيتم التعامل معه بطرق عدة، وبالشكل القانوني الذي يحمي أبناء المهنة ويصون كرامتهم.