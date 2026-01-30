نجم متجدد | وصلة شعر من هاني مهنا في عمرو دياب

كشف الموسيقار هاني مهنا، في لقاء حصري مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، عن تقديره الكبير للنجم عمرو دياب ومكانته الفنية المميزة في الساحة الموسيقية.

وصف مهنا، المطرب عمرو دياب بأنه "فنان ذكي ويمتلك قدرة كبيرة على الاستمرار"، مشيرًا إلى أنه امتداد للجيل القديم من المطربين العظام مثل عبدالحليم حافظ وأم كلثوم، مع إمكانيات هائلة تؤهله لتقديم أعمال فنية متميزة باستمرار.

وأضاف الموسيقار: "دياب يعرف جيدًا كيف ينجح في أعماله ويقدمها للجمهور بأسلوب راقٍ واحترافي، وهذا ما يجعله نجمًا متجددًا يواصل الصدارة منذ سنوات طويلة".

تابع أن يبقى عمرو دياب مثالًا للفنان الذكي الذي يجمع بين التجدد والوفاء لموروث الفن المصري، محافظةً على مكانته بين الجمهور المحلي والعالمي.